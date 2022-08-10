Позиции в клочья, нас уже половина осталась! Оккупант об отступлении своей части — перехваченный разговор

Российские захватчики удивлены профессиональной работой ВСУ и не могут поверить, что так воюют украинцы. А результат очевиден: враждебные позиции в клочья, а оккупантов — на концерты Кобзона.

Главное управление разведки Украины опубликовало очередной разговор запуганного российского военного с родственниками.

Оккупант: Жестко так немного назад откатились. Теперь отдыхаем. Разрушили позиции в клочья, опять там 300-е у нас. Уже половина нас осталась. Каждый второй ранен. Минометом, танком разбили все.

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Та тут же спецы, поляки приехали и всякие наемники. Народ положили. Троих порезали наших, ночью подкрались. Сегодня восьмерых убили просто во сне.

Собеседник: Одуреть!

Оккупант: Ну, вот так вот. Потом еще двоих. Я же говорю, это не спецоперация. Здесь жесткая война. Мы здесь мясо.

И пока россияне в панике отступают, украинские военные освобождают родную землю километр за километр. Каждый военный преступник будет наказан.

Вчера немалую шумиху в интернете и панику среди россиян наделали взрывы на аэродроме в Новофедоровке в Крыму. Читай, какие убытки понесли оккупанты и почему ПВО не сработало.

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