Позиції на шматки, нас уже половина залишилась! Окупант про відступ своєї частини — перехоплена розмова

Російські загарбники вражені професійною роботою ЗСУ та не можуть повірити, що так воюють українці. А результат очевидний: ворожі позиції на шматки, а окупантів — на концерти Кобзона.

Головне управління розвідки України опублікувало чергову розмову заляканого російського військового з родичами.

Окупант: Жорстко так трохи назад відкотилися. Тепер відпочиваємо. Зруйнували позиції на шматки, знову там 3000-ті в нас. Уже половина нас залишилась. Кожен другий поранений. Мінометом, танком розбили все.

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Та тут же фахівці, поляки приїхали та всякі найманці. Народ поклали. Трьох порізали наших, уночі підкралися. Сьогодні вісьмох убили просто уві сні.

Співрозмовник: Одуріти.

Окупант: Ну, от так от. Потім ще двох. Я ж говорю, це не спецоперація. Тут жорстока війна. Ми тут м’ясо.

І поки окупанти в паніці відступають, українські військові визволяють рідну землю кілометр за кілометром. Кожного військового злочинця буде покарано.

Учора чималого галасу в інтернеті та паніки серед росіян наробили вибухи на аеродромі в Новофедорівці в Криму. Читай, яких збитків зазнали окупанти та чому ППО не спрацювало.

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