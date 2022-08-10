Україна

Позиції на шматки, нас уже половина залишилась! Окупант про відступ своєї частини — перехоплена розмова

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Серпня 2022, 00:00

Більше відео
0:11:54
Позиції на шматки, нас уже половина залишилась! Окупант про відступ своєї частини — перехоплена розмова
Що вибухнуло на військовому аеродромі в Криму? Розповідаємо про роботу ППО Росії та ворожу техніку на летовищі
0:04:02
Ситуація у Слов'янську
Окупанти здають позиції? Чому РФ не вдається захопити омріяний Слов’янськ
0:00:50
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян
Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня
Дивитись більше

Останні відео
0:01:39
Перехоплені розмови росіян від ГУР - окупанти в розпачі

Позиції на шматки, нас уже половина залишилась! Окупант про відступ своєї частини — перехоплена розмова
0:11:54
Позиції на шматки, нас уже половина залишилась! Окупант про відступ своєї частини — перехоплена розмова
Що вибухнуло на військовому аеродромі в Криму? Розповідаємо про роботу ППО Росії та ворожу техніку на летовищі
0:04:02
Ситуація у Слов'янську
Окупанти здають позиції? Чому РФ не вдається захопити омріяний Слов’янськ
0:00:50
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян
Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей
0:02:42
Чоловік врятував 400 овець
Врятував від неминучої смерті 400 овець! Донеччанин пройшов з отарою 50 км пішки, аби знайти укриття
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня
0:04:52
Позиції на шматки, нас уже половина залишилась! Окупант про відступ своєї частини — перехоплена розмова
Життя після жахливого обстрілу авто: історія евакуації подружжя з Київщини
0:02:38
Курорт Затока
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Позиції на шматки, нас уже половина залишилась! Окупант про відступ своєї частини — перехоплена розмова
Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Більше відео
Позиції на шматки, нас уже половина залишилась! Окупант про відступ своєї частини — перехоплена розмова
Читати далі
Що вибухнуло на військовому аеродромі в Криму? Розповідаємо про роботу ППО Росії та ворожу техніку на летовищі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь