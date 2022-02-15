Первая и пока единственная: как Клинику детской онкологии открыли во Львове

Во Всемирный день борьбы с детской онкологией во Львове открыли Клинику детской онкологии и трансплантации костного мозга.

Она начала работу на базе Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

Это первая и единственная в западных областях клиника, которая будет делать малышам трансплантацию костного мозга.

Сейчас в больнице восемь детей, ожидающих трансплантацию.

Всего в Украине таких ежегодно более двухсот.

Львовская клиника входит в государственный пилотный проект, поэтому все услуги будут бесплатными для семей маленьких пациентов.