Перша та поки єдина: як Клініку дитячої онкології відкрили у Львові

У Всесвітній день боротьби із дитячою онкологією у Львові відкрили Клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку.

Вона запрацювала на базі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Це перша та єдина у західних областях клініка, яка робитиме малюкам трансплантацію кісткового мозку.

Нині в лікарні восьмеро дітей, які чекають на трансплантацію.

Загалом в Україні таких щороку понад дві сотні.

Львівська клініка входить у державний пілотний проект, тому усі послуги будуть безкоштовними для родин маленьких пацієнтів.