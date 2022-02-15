Перша та поки єдина: як Клініку дитячої онкології відкрили у Львові

У Всесвітній день боротьби із дитячою онкологією у Львові відкрили Клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку.
Вона запрацювала на базі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.
Це перша та єдина у західних областях клініка, яка робитиме малюкам трансплантацію кісткового мозку.
Це перша та єдина у західних областях клініка, яка робитиме малюкам трансплантацію кісткового мозку.
Нині в лікарні восьмеро дітей, які чекають на трансплантацію.
Загалом в Україні таких щороку понад дві сотні.
Львівська клініка входить у державний пілотний проект, тому усі послуги будуть безкоштовними для родин маленьких пацієнтів.