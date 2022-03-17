Первое обращение мэра Мелитополя Ивана Федорова после шести дней плена

Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена. Шесть дней он находился в заложниках у оккупанта.

После увольнения он записал первое обращение к людям.

— В первую очередь я хочу поблагодарить каждого мелитопольца, который, не боясь быть заключенным, не боясь репрессий, допросов, отстаивал свою позицию. Выходил на митинги и демонстрации, чем декларировал, что мы свободный народ, — сказал мэр.

Также он поблагодарил за поддержку и сказал, что, находясь в плену, чувствовал, что за него борются. Поблагодарил президента и всех партнеров за помощь, за то, что освобождение из плена прошло быстро.

Иван Федоров пообещал позже рассказать о планах и заверил, что в Мелитополе будут развеваться украинские флаги.

Еще один город, который принимает на себя значительные удары от врага — Мариуполь. Недавно на Драмтеатр в Мариуполе сбросили мощную бомбу, а там скрывалось по меньшей мере тысяча человек.