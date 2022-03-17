Україна

Перше звернення мера Мелітополя Івана Федорова після шести днів полону

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Березня 2022, 11:30

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