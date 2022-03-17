Перше звернення мера Мелітополя Івана Федорова після шести днів полону

Мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону. Шість днів він перебував у заручниках в окупанта.

Після звільнення він записав перше звернення до людей.

— Спершу я хочу подякувати кожному мелітопольцю, який не боявся бути ув’язненим, не боявся репресій, допитів і відстоював свою позицію. Виходив на мітинги й демонстрації, чим декларував, що ми вільний народ, — сказав мер.

Також він подякував за підтримку і сказав, що під час полону відчував, що за нього борються. Подякував президенту та усім партнерам за допомогу, за те, що звільнення з полону пройшло швидко.

Іван Федоров пообіцяв пізніше розповісти про плани й запевнив, що в Мелітополі майорітимуть українські прапори.

Ще одне місто, яке зазнає значних ударів від ворога — Маріуполь. Нещодавно на Драмтеатр у Маріуполі скинули потужну бомбу, а там переховувалася щонайменше тисяча людей.