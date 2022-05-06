Почему не стоит смотреть российских блогеров и либералов? Татьяна Микитенко о скрытых смыслах

Российские YouTube-каналы остаются популярными среди украинских пользователей и регулярно попадают в тренды. Конечно, речь идет не о пропагандистских каналах, а о так называемых оппозиционных.
Они берут интервью у российских деятелей, которые говорят, что они против войны. Однако такой контент тоже может быть опасен.
Автор проекта Рагули Татьяна Микитенко рассказала о скрытых нарративах российских блогеров и либералов.
Вначале их месседжи очень отличались от того, что есть сейчас. Были еще надежды, что России удастся совершить этот скачок мангуста или что они там пытались сделать. И это было просто ожидание того, как разрешится ситуация.
Когда стало ясно, что ситуация не разрешается, тогда началась перекраска.
Когда стало ясно, что ситуация не разрешается, тогда началась перекраска.
Происходило оно в несколько фаз. Первая часть этого процесса была связана с тем, что либеральные очень популярные блоггеры начали говорить о том, что тактика России проигрышна и что они не продумали, как будут завоевывать украинцев. Они приходили к выводам, что нужно больше стараться.
Это выглядело как соболезнование Украине, но на самом деле это была претензия к Кремлю, что он не организовал блестящую и мгновенную победу. Так продолжалось некоторое время.
Когда прошло еще несколько недель, стали появляться месседжи на тему отрицания того, что происходит в Украине. Они подвергали сомнению то, что происходило в Буче и Мариуполе. Сомневались относительно реальности обстрела Драмтеатра в Мариуполе или роддома.
Все это преподносилось в довольно мягкой форме, но такие идеи можно было выделить. Однако к концу марта стало понятно, что нужно как-то сохранять репутацию.
Потому что все, что было наговорено в течение первого месяца, было в надежде на то, что России удастся что-нибудь захватить. После этого уже звучали месседжи по поводу того, что не надо травить россиян.
Якобы они самые большие жертвы в этой ситуации и они заложники Путина не меньше, чем украинцы под обстрелами.
Якобы они самые большие жертвы в этой ситуации и они заложники Путина не меньше, чем украинцы под обстрелами.
Вот этот нарратив является основополагающим и главным во всех сюжетах, которые создаются до сих пор. Поскольку стало ясно, что война для них не окончится победой.
Теперь они говорят о том, что все пытаются их рассудить. И даже самые большие интеллектуалы и публичные личности РФ, всегда ассоциировавшиеся с чем-то глубоким и очень интересным, они все равно не анализируют вообще травмы, психозы, неврозы и бездействие своего общества.
Они не отслеживают, что их к этому привело. Но просто констатируют факт того, что они заложники Путина, а мир решил их за это наказать.
Самое печальное, что вся их интеллектуальная мощь идет не на то, чтобы осмыслить, что с ними произошло и начать оздоровление населения и тех, кто пытается стать гражданином.
Самое печальное, что вся их интеллектуальная мощь идет не на то, чтобы осмыслить, что с ними произошло и начать оздоровление населения и тех, кто пытается стать гражданином.
Потому что они пока не граждане своей страны. У них нет ни гражданской позиции, ни активности, ни вообще желания как-то протестовать. Зато они просто ноют.
Их элита, которая присутствует на медиа-площадках, никак с этим не работает, а наоборот его поощряет, рассказывая, что все вокруг виноваты. Но в конце концов они сохраняют мысль о том, что впоследствии они отойдут от своего унижения и дадут отпор через 20 лет.
В таких видео звучат абсолютно пропагандистские и обезлюдивающие украинцев месседжи, поскольку именно нас уже обвиняют в том, что мы как-то реагируем на ракеты, которые на нас летят, и войска, зашедшие на наши земли.
И, к сожалению, украинцы, привыкшие к такому контенту, продолжают его потреблять. При этом без осознания того, какие отпечатки он оставляет в их голове.
Иногда даже можно услышать обвинения в сторону украинцев. что мы не помогаем россиянам свергнуть Путина. Таким образом, снова переводится вина на нас.
Иногда даже можно услышать обвинения в сторону украинцев. что мы не помогаем россиянам свергнуть Путина. Таким образом, снова переводится вина на нас.
И самое печальное, что украинцы, которые смотрят этот контент, они хоть и бессознательно, но впитывают это мнение. На первый взгляд, ты можешь не заметить, что согласен с этим. И когда слышишь эту идею уже несколько раз, то начинаешь действительно чувствовать ту вину.
Таким образом россияне пытаются сделать это мнение основным и избавиться от других идей для того, чтобы об активности вообще не было популярно.
Брать все в свои руки и осмыслить, что их жизнь зависит от них, они не готовы. И это активно транслируется.
Брать все в свои руки и осмыслить, что их жизнь зависит от них, они не готовы. И это активно транслируется.
Однако научить делать хоть какие-то выводы оккупантов, решивших незаконно пересечь границу на украинской земле, может помочь ленд-лиз для Украины. Читай, что это такое, и чем поможет в войне против захватчиков.