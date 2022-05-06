Чому не варто дивитися російських блогерів та “лібералів”? Тетяна Микитенко про приховані сенси

Російські YouTube-канали досі залишаються популярними серед українських користувачів та регулярно потрапляють у тренди. Звісно, йдеться не про пропагандистські канали, а про так звані опозиційні.

Вони беруть інтерв’ю у російських діячів, які кажуть, що вони проти війни. Проте такий контент теж може бути небезпечний.

Авторка проекту Рагулі Тетяна Микитенко розповіла про приховані наративи російських блогерів та лібералів.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Напочатку їх меседжі дуже відрізнялись від того, що є зараз. Були ще надії, що Росії вдасться зробити цей стрибок мангуста, чи що вони там намагалися зробити. І це було просто очікування того, як вирішиться ситуація.

Коли стало зрозуміло, що ситуація не вирішується, тоді почалося перефарбовування.

Відбувалося воно у кілька фаз. Перша частина цього процесу була пов’язана з тим, що ліберальні дуже популярні блогери почали говорити про те, що тактика Росії програшна і що вони не продумали, як будуть завойовувати українців. Вони доходили до висновків, що треба більше старатись.

Це виглядало ніби співчуття Україні, але насправді це була претензія до Кремля, що він не організував блискучу та миттєву перемогу. Так тривало певний час.

Коли минуло ще кілька тижнів, стали з’являтись меседжі на тему заперечення того, що відбувається в Україні. Вони ставили під сумнів те, що відбувалось у Бучі та Маріуполі. Сумнівались щодо реальності обстрілу Драмтеатру у Маріуполі, чи пологового будинку.

Все це подавалось у досить м’якій формі, але такі ідеї можна було виокремити. Однак під кінець березня стало зрозуміло, що потрібно якось зберігати репутацію.

Тому що все, що було наговорено протягом першого місяця, було з надією на те, що Росії вдасться щось захопити. Після цього вже звучали меседжі, що не треба цькувати росіян.

Нібито вони найбільші жертви у цій ситуації й вони є заручниками Путіна не менше, ніж українці під обстрілами.

Ось цей наратив є основоположним та головним у всіх сюжетах, які створюються і дотепер. Оскільки стало зрозуміло, що війна для них не закінчиться перемогою.

У чому проблема усіх російських меседжів

Тепер вони говорять про те, що всі намагаються їх розлюднити. І навіть найбільші інтелектуали та публічні особистості РФ, які завжди асоціювались з чимось глибоким і дуже цікавим, все одно не аналізують взагалі травми, психози, неврози та бездіяльність свого суспільства.

Вони не відслідковують того, що їх до цього привело. Натомість просто констатують факт того, що вони заручники Путіна, а світ вирішив їх за це покарати.

Найсумніше те, що вся їхня інтелектуальна потуга йде не на те, щоб осмислити, що з ними сталося і почати оздоровлення населення та тих, хто намагається стати громадянином.

Тому що вони поки що не громадяни своєї країни. У них немає ні громадянської позиції, ні активності, ні взагалі бажання якось протестувати. Натомість вони просто ниють.

Їхня еліта, яка присутня на медіа-майданчиках, ніяк з цим не працює, а навпаки його заохочує, розповідаючи, що всі навколо винуваті. Але зрештою вони зберігають думку про те, що згодом вони відійдуть від свого приниження і дадуть відсіч років через 20.

Так звані російські ліберали про українців

У таких відео звучать абсолютно пропагандистські та знелюднюючі українців меседжі, оскільки саме нас вже звинувачують у тому, що ми якось реагуємо на ракети, які на нас летять, та війська, які зайшли на наші землі.

І, на жаль, українці, які звикли до такого контенту, продовжують його споживати. При цьому без усвідомлення того, які відбитки залишає він у їх голові.

Іноді навіть можна почути звинувачення у бік українців, що ми не допомагаємо росіянам повалити Путіна. Таким чином знову перекладається провина на нас.

І найсумніше, що українці, які дивляться цей контент, вони хоч і несвідомо, але вбирають цю думку. На перший погляд, ти можеш не помітити, що погоджуєшся з цим. І коли чуєш цю ідею вже кілька разів, то починаєш і справді відчувати ту провину.

Таким чином росіяни намагаються зробити цю думку основною і позбутись інших ідей для того, щоб про активність взагалі не була популярною.

Брати все у свої руки та осмислити те, що їх життя залежить від них, вони не готові. І це активно транслюється.

Проте навчити робити хоча б якісь висновки окупантів, які вирішили незаконно перетнути кордон на українській землі, може допомогти ленд-ліз для України. Читай, що це таке та чим допоможе у війні проти загарбників.