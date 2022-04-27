Путін взяв Росію в заручники: Яніна Соколова про російську пропаганду

Нещодавно російське ЗМІ Медуза, яке позиціонує себе незалежним, опублікувало статтю, в якій розповідає, що Кремль потрапив у пастку власної пропаганди.

Агресивно налаштовані люди вимагають і чекають параду в Києві, тому зізнатися про провал операції майже неможливо.

Яніна Соколова активно досліджує тему російської пропаганди та дезінформації. Вона прокоментувала цю статтю.

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Кремль в заручниках, а в кого?

Журналістка одразу зауважила, що Росія в заручниках не у пропаганди, а у голови цієї держави Володимира Путіна.

Адже пропаганда існувала завжди, а посилилась у 2013 році, коли у низькому рівні життя почали звинувачувати Америку та Україну.

Вже тоді в голови людей посадили зерно, що своє щастя треба відвойовувати, а НАТО все ближче наближається до кордонів Росії.

В цілому вони стали заручниками поразки першого етапу війни. І зараз їм треба чимось годувати глядача, який уже був готовий з прапорами пройтися Хрещатиком.

Тому зараз це не наслідки безумовно успішної російської пропаганди, а наслідки відсутності перемог.

Антиукраїнська істерія на російському телебаченні

Яніна Соколова вважає, що зараз стишення антиукраїнської та антиамериканської істерії немає.

Максимальне стишення спостерігалося з 28 березня по 1 квітня, коли російські військові відходили з Київщини та Чернігівщини.

А оскільки у багатьох росіян є родичі в Україні та вільний доступ до правдивої інформації, то для них треба було щось вигадати.

Зараз пропагандисти розвивають фейки та пропаганду про техніку, яку нам постачають американці. В них агонія через гаубиці 155-мм, які вже починають працювати.

Ці гаубиці дають нам змогу закуповувати та користуватися снарядами Заходу. Раніше ми не могли цього робити через те, що користувалися технікою радянського зразка.

Тож наративи аля “пендоси спонсорують хохлів” можна почути на будь-якому російському телеканалі. У всіх поразках пропаганда звинувачує НАТО.

Окрім того, у своїх ефірах росіяни залякують американців ядерною зброєю та тим, що вони захоплюватимуть дедалі більше територій.

Це доводить нещодавнє загострення ситуації у Придністров’ї. Є ризики, що вже дуже скоро Росія покладе свої “рятуючі “руки на територію Молдови.