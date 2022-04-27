Путин взял Россию в заложники: Янина Соколова о российской пропаганде

Недавно российское СМИ Медуза, позиционирующее себя независимым, опубликовало статью, в которой рассказывает, что Кремль попал в ловушку собственной пропаганды.

Агрессивно настроенные люди требуют и ждут парада в Киеве, поэтому признаться в провале операции почти невозможно.

Янина Соколова активно исследует тему русской пропаганды и дезинформации. Она прокомментировала эту статью.

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Кремль в заложниках, а у кого?

Журналистка сразу отметила, что Россия в заложниках не у пропаганды, а у главы этого государства Владимира Путина.

Ведь пропаганда существовала всегда, а усилилась в 2013 году, когда в низком уровне жизни стали обвинять Америку и Украину.

Уже тогда в головы людей посадили зерно, что свое счастье нужно отвоевывать, а НАТО все ближе подходит к границам России.

В целом они стали заложниками поражения первого этапа войны. И сейчас им нужно чем-нибудь кормить зрителя, который уже был готов с флагами пройтись по Крещатику.

Поэтому сейчас мы наблюдаем не последствия безусловно успешной российской пропаганды, а последствия отсутствия побед.

Антиукраинская истерия на российском телевидении

Янина Соколова считает, что антиукраинская и антиамериканская истерия пока не утихает.

Максимальное затишье наблюдалось с 28 марта по 1 апреля, когда российские войска отступали с Киевской и Черниговской областей.

А поскольку у многих россиян есть родственники в Украине и свободный доступ к правдивой информации, то для них нужно было что-то придумать.

Сейчас пропагандисты развивают фейки и пропаганду о технике, которую нам поставляют американцы. У них агония из-за гаубиц 155-мм, которые уже начинают работать.

Эти гаубицы позволяют нам закупать и пользоваться снарядами Запада. Раньше мы не могли этого делать, потому что использовали технику советского образца.

Поэтому нарративы аля “пендосы спонсируют хохлов” можно услышать на любом российском телеканале. Во всех поражениях пропаганда обвиняет НАТО.

Кроме того, в своих эфирах россияне запугивают американцев ядерным оружием и тем, что они будут захватывать все больше территорий.

Это доказывает недавнее обострение ситуации в Приднестровье. Есть риски, что уже очень скоро Россия положит свои “спасательные” руки на территорию Молдовы.