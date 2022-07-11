Украина

Почему я его не затянула… Люди рассказывают о трагическом обстреле Харькова и показывают последствия

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 11 июля 2022, 18:36

Больше видео
скільки сексуальних злочинів
Сексуальные преступления россиян в Украине: в ООН назвали первые цифры
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Ужасная трагедия в Часовом Яру: количество жертв резко возросло
0:01:05
ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області
Шаг за шагом возвращаем Херсонскую область: ВСУ освободили село Ивановка
0:09:34
Олексій Резніков
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на Юге. Алексей Резников рассказал, почему это важно
Смотреть больше

Последние видео
0:02:58
Харків 11 липня

Почему я его не затянула… Люди рассказывают о трагическом обстреле Харькова и показывают последствия
0:03:32
Книжкова акція від викладачки для дітей за кордоном
Читаем на украинском: книжная акция от преподавательницы для детей за границей
скільки сексуальних злочинів
Сексуальные преступления россиян в Украине: в ООН назвали первые цифры
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Ужасная трагедия в Часовом Яру: количество жертв резко возросло
0:01:05
ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області
Шаг за шагом возвращаем Херсонскую область: ВСУ освободили село Ивановка
Всесвітні ігри-2022
Нация победителей: украинцы завоевали 22 награды на Всемирных играх в США. Читай, кто принес золото
0:09:34
Олексій Резніков
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на Юге. Алексей Резников рассказал, почему это важно
0:03:35
Курси української мови для переселенців у Львові
Язык имеет значение! Переселенцы отказываются от русского и переходят на украинский
0:04:04
Почему я его не затянула… Люди рассказывают о трагическом обстреле Харькова и показывают последствия
Ни одной спокойной ночи! В результате ракетных обстрелов Харькова разрушен целый подъезд многоэтажки
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 11 июля
Больше видео
Книжкова акція від викладачки для дітей за кордоном
Читать дальше
Читаем на украинском: книжная акция от преподавательницы для детей за границей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь