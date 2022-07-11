Почему я его не затянула… Люди рассказывают о трагическом обстреле Харькова и показывают последствия

Под огнем оккупантов Харьков уже второй раз за сутки. Ночью россияне ударили по складам, школе и многоэтажке. В результате шестеро погибших и более 30 раненых. Среди них двое детей — четырех и 16 лет. Из-под завалов удалось спасти пожилую женщину.

В десять утра из реактивной артиллерии россияне стреляли снова. По меньшей мере десять ракет Смерча выпустило российское войско сегодня по жилым кварталам Харькова. В одном из домов по меньшей мере один погибший.

В момент обстрела, в десять утра, 64-летний Георгий был на балконе. Жена успела забежать в комнату.

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Был прилет куда-то туда, и муж вышел. Вечно ему нужно было посмотреть! Господи, прости меня… Почему я его не затащила… Я не знаю…

Женщина делится, что услышала взрыв, после которого в нее полетели пыль и дым. Она спрашивала у мужа, жив ли он, но ответа уже не последовало.

Говорит, прожили счастливую жизнь — 37 лет вместе. Когда поженились, ей было 18, ему — 28. У пары осталось две дочери. Как жить дальше в этой разбитой российским войском квартире, теперь не знает.

Галина, проживающая под ними, пытается навести порядок в квартире. В момент обстрела она как раз сидела за столом и писала.

Я только сейчас смотрела и думала, что когда проходили по улице и слышали взрыв, то было так страшно, жаль людей. А вот теперь сама попала под обстрел.

У дома напротив тлеет чей-то диван, стекла выбило в нескольких зданиях вокруг, повредило несколько автомобилей.

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Люди убирают шиномонтаж, который накрыло российскими Смерчами вместе с большим районом Харькова. Здесь восемь раненых: и сотрудники СТО, и один из водителей, который как раз приехал разгрузить колеса.

Рядом с шиномонтажом на дороге — выгоревший дотла автомобиль. После попадания даже не ясно, какой он был марки. Машину разнесло вдребезги по всей дороге. Водитель и его 17-летний сын погибли. Люди просто ехали в десять утра по улицам Харькова.

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