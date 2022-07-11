Україна

Чому я його не затягнула… Люди розповідають про трагічний обстріл Харкова та показують наслідки

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 11 Липня 2022, 18:36

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