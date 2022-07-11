Чому я його не затягнула… Люди розповідають про трагічний обстріл Харкова та показують наслідки

Під вогнем окупантів Харків уже вдруге за добу. Вночі росіяни вгатили у склади, школу та багатоповерхівку. Внаслідок цього шестеро загиблих та понад 30 поранених, серед яких двоє дітей — чотирьох та 16 років. З-під завалів вдалося врятувати літню жінку.

О десятій ранку з реактивної артилерії росіяни стріляли знову. Щонайменше десять ракет Смерчу випустило російське військо сьогодні по житлових кварталах Харкова. В одному з будинків щонайменше один загиблий.

У момент обстрілу, о десятій ранку, 64-річний Георгій був на балконі. Дружина встигла забігти в кімнату.

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Жінка ділиться, що почула вибух, після якого в неї полетіла пилюка та дим. Вона питала у чоловіка, чи живий він, але відповіді вже не було.

Каже, прожили щасливе життя — 37 років разом. Коли одружились, їй було 18, йому — 28. У пари лишилося двоє доньок. Як жити далі у цій розтрощеній російським військом квартирі, тепер не знає.

Пані Галина, яка проживає під ними, намагається навести лад у квартирі. У момент обстрілу вона саме сиділа за столом і писала.

Я тільки зараз дивилась і думала, що як проходили по вулиці та чули вибух, то було так страшно, шкода людей. А ось тепер сама потрапила під обстріл.

Біля будинку навпроти тліє чийсь диван, шибки вибило у кількох будівлях навколо, пошкодило кілька автівок.

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Люди прибирають шиномонтаж, який російськими Смерчами накрило разом із чималим районом Харкова. Тут восьмеро поранених: і співробітники СТО, і один із водіїв, який саме приїхав розвантажити колеса.

Поряд із шиномонтажем на дорозі — вигоріла вщент автівка. Після влучання навіть не зрозуміло, якої вона була марки. Машину рознесло на друзки по всій дорозі. Водій та його 17-річний син загинули. Люди просто їхали о десятій ранку вулицями Харкова.

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