Почти 100 дней под прицельными обстрелами: что сейчас происходит в Никополе

Обстрелы Никополя россияне не прекращают ни на день. Коммунальные службы круглосуточно разбирают завалы и ликвидируют последствия вражеских атак.

В городе нет ни одного района, куда бы ни прилетали вражеские снаряды. Из-за постоянной угрозы обстрелов люди не ночуют в своих домах. Каждую ночь местные выезжают в соседние села.

Коварно ночью и днем россияне продолжают открывать огонь по Никопольскому району. Только в эту ночь направили туда около 80 снарядов. Люди, к счастью, не пострадали.

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Один из вражеских снарядов попал в мемориал на Аллее памяти украинских бойцов в центре. Дважды в сутки оккупанты обстреливают учебные заведения, больницы, парки и магазины.

За четыре месяца регулярных обстрелов в Никополе Россия повредила более полутора тысяч домов, триста из них многоэтажки, часть подъездов в аварийном состоянии.

По жителям города россияне бьют из всего, что имеют. В общей сложности здесь получили ранения более полусотни человек. Местные врачи рассказывают, что чаще всего жители поступают после артиллерийских обстрелов с черепно-мозговыми травмами и ожогами разной тяжести.

Под ежедневным огнем и Марганецкая громада. Часть жителей уехала, оставшиеся поддерживают работу города. Прицельными выстрелами оккупанты пытаются вывести из строя критическую инфраструктуру. В частности, водоканал, обеспечивающий 70 тысяч абонентов в нескольких ОТГ.

Огонь по Никопольскому району россияне открывают со стороны временно оккупированного Энергодара, поскольку к позициям врага всего семь километров. Россияне намеренно разрушают села и города. Впрочем, местные жители убеждены, что все обязательно отстроят — после нашей победы.

Немало горя наделали оккупанты и на когда-то оккупированных территориях. Читай, как в Лимане начали эксгумацию сотен жертв оккупации.

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