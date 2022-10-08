Майже 100 днів під прицільними обстрілами: що зараз відбувається у Нікополі

Обстріли Нікополя росіяни не припиняють ані на день. Комунальні служби цілодобово розбирають завали та ліквідовують наслідки ворожих атак.

У місті немає жодного району, куди б не прилітали ворожі снаряди. Через постійну загрозу обстрілів люди не ночують у своїх оселях. Кожної ночі місцеві виїжджають у сусідні села.

Підступно вночі та вдень росіяни продовжують відкривати вогонь по Нікопольському району. Лише цієї ночі скерували туди майже 80 снарядів. Люди, на щастя, не постраждали.

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Один із ворожих снарядів влучив у меморіал на Алеї Пам’яті українських бійців у центрі. Двічі на добу окупанти обстрілюють навчальні заклади, лікарні, парки та магазини.

За чотири місяці регулярних обстрілів у Нікополі Росія пошкодила понад півтори тисячі будинків, три сотні з них багатоповерхівки, частина під’їздів в аварійному стані.

По жителях міста росіяни б’ють з усього, що мають. Загалом тут зазнали поранень понад півсотні людей. Місцеві лікарі розповідають, що найчастіше жителі поступають після артилерійських обстрілів з черепно-мозковими травмами та опіками різної тяжкості.

Під щоденним вогнем і Марганецька громада. Частина жителів виїхала, ті ж, хто залишився, підтримують роботу міста. Прицільними пострілами окупанти намагаються вивести з ладу критичну інфраструктуру. Зокрема, водоканал, який забезпечує 70 тисяч абонентів у кількох ОТГ.

Вогонь по Нікопольському району росіяни відкривають з боку тимчасово окупованого Енергодара, оскільки до позицій ворога всього сім кілометрів. Росіяни навмисно руйнують села та міста. Втім, місцеві жителі переконані, що все обов’язково відбудують — після нашої перемоги.

Чимало горя наробили окупанти й на колись окупованих територіях. Читай, як в Лимані почали ексгумацію сотень жертв окупації.

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