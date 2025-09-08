Тела животных разбросало… Россияне убили элитных арабских скакунов под Киевом

Ночью 7 сентября россияне атаковали конный клуб в Киевской области тремя Шахедами. Враг убил семерых спортивных лошадей элитных пород. Владелица поделилась подробностями нападения и показала последствия атаки. Животные пытались спрятаться, но ударная волна их догнала. Выжили только два коня.

Россияне атаковали конный клуб: погибли элитные скакуны

Среди погибших коней были победители всеукраинских и международных соревнований. Владелица конного клуба Юлия Толпыга в слезах и отчаянии — россияне убили ее любимцев.

Ночью было три целенаправленных прилета. Там есть воронки. Вот конюшня, а здесь гуляли кони. На вечер мы их выпускали, потому что днем ​​жара, а ночью прохладно, — показывает Юлия.

Обломки дронов разлетелись по конюшне. На дронах видно название — Герань. Ночь атаки женщина вспоминает с ужасом.

Я была дома. Живу здесь в 50 метрах от конюшни. Первый взрыв был — я подорвалась, побежала забирать собак со двора. А когда прилетело во второй раз, меня сбило с ног.

Когда Юлия прибежала в конный клуб, то увидела, что животных не спасти. Ноги у животных были сломаны, в теле — дыры. У животных не было шансов выжить.

Спортивных лошадей элитных пород звали Ра-Марсель, Арс, Фрейли, Босфор, Мактум, Малахита и Ра-Назран. Они неоднократно участвовали во всеукраинских и международных соревнованиях и были очень перспективными.

Малахита. Через три недели должна была выступать на Чемпионате Украины в классе для детей и подростков. Юная хозяйка сегодня ее похоронила. Вместе со своими мечтами. Плюс одна неизлечимая травма для детской души.

Среди убитых есть кобыла, которую спасли из оккупации из Бучи. Но российские оккупанты догнали ее и здесь. Тела лошадей были разбросаны, говорит женщина, по разные стороны клуба. Это свидетельствует о том, что животные пытались спастись.

В конном клубе осталось всего две лошади — Холли и Мануэль. Они ночевали на другом участке за конюшней. Они до сих пор приходят в себя от стресса. На момент атаки на территории конного клуба было и четыре человека — конюхи и тренеры.

Лошади были для меня самым важным! В каждом погибшем коне — частичка моего сердца, потому что я со всеми ими работала, — говорит тренер Лидия.

От ударной волны в конюшне вылетели окна. В помещениях, которые не пострадали, разместили собак. Они чудом выжили, ведь были вместе с лошадьми. Собака Буча обошлась испугом, а Мальчика достали из-под обломков. Пес попал в воронку от дрона.

Помогать клубу приходят работники и волонтеры. Хотя россияне нанесли Юлии невосполнимые потери, женщина планирует покупать лошадей.

А еще мы делились историей, как ветеран нашел себя в помощи животным.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!