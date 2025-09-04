От слез до улыбок: как матери погибших героев находят путь к жизни

В живописных Карпатах проходит уникальная реабилитационная программа для украинских матерей, сыновья которых погибли, защищая Украину.

Эта психологическая инициатива, организованная канадской благотворительной организацией Maple Hope Foundation как часть проекта Исцели сердце матери, помогает женщинам из небольших городов и сел научиться переживать горе и найти силы жить дальше.

Путь к исцелению

Программа длится пять дней. За это время женщины проходят путь от глубокого горя, слез и молчания до первых улыбок, общения и даже танцев.

Одна из участниц, Наталья, чей сын, боец ​​Азову, погиб в Мариуполе, делится своими впечатлениями:

Мы плакали в захлеб, мы смеялись, а вчера мы танцевали. Можете поверить, за все свои три года я ни разу не открыла рта, чтобы мелодию добыть. Здесь мы с нашим музыкантом плясали и пели.

Другая участница, Маргарита, чей сын Антон погиб на Донетчине в апреле 2024 года, смогла похоронить его только через восемь месяцев.

Она не видела тела сына, и в глубине души все еще надеется, что он жив. Это общее горе объединяет женщин, создавая особое пространство, где они могут поделиться своими переживаниями.

Терапия и природа

Программу проводят психологи, также пережившие потерю сыновей на войне. Это создает атмосферу доверия и взаимопонимания, ведь терапевты по собственному опыту знают, через что проходят участницы.

По словам психологи Юлии Панченко, терапия сочетает телесные, дыхательные и артпрактики с пребыванием на лоне природы.

Природа сама по себе целебна, — говорит Юлия.

Участницы ходят к водопаду, чувствуя себя частью окружающего мира, занимаются дыхательными упражнениями, помогающими им восстановить равновесие.

Благодаря этой работе женщины становятся более близкими, образуя настоящую семью, где каждая поддерживает друг друга.

Гражданская активность как часть исцеления

Помимо психологической поддержки женщины также находят силы для общественной активности.

Наталья, чей сын погиб, рассказывает, как она отстаивает память о погибших воинах в своем селе.

Гражданское общество у нас сегодня — это я сама, — говорит Наталья.

Это стремление бороться за память о самых родных становится важным элементом исцеления.

Программа Исцели сердце матери финансируется за счет благотворительных инициатив, в частности, акции Неделя Одессы в Ванкувере, организованной украинскими и канадскими волонтерами.

Организаторы пытаются привлекать женщин из небольших деревень, где доступ к психологической помощи часто ограничен.

Как отмечают организаторы, эта программа — это не просто терапия, но и поддержка, помогающая женщинам найти в себе силы для жизни после потери.

Ведь, как говорится в сюжете, женская солидарность — это также линия обороны.

