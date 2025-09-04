Від сліз до усмішок: як матері загиблих героїв знаходять шлях до життя

У мальовничих Карпатах проходить унікальна реабілітаційна програма для українських матерів, чиї сини загинули, захищаючи Україну.

Ця психологічна ініціатива, організована канадською благодійною організацією Maple Hope Foundation як частина проекту Зціли серце матері, допомагає жінкам із невеликих міст і сіл навчитися переживати горе та знайти сили жити далі.

Шлях до зцілення

Програма триває п’ять днів. За цей час жінки проходять шлях від глибокого горя, сліз та мовчання до перших усмішок, спілкування та навіть танців.

Одна з учасниць, пані Наталія, чий син, боєць Азову, загинув у Маріуполі, ділиться своїми враженнями:

Ми плакали в захльоп, ми сміялися, а вчора ми танцювали. Можете повірити, за всі свої три роки я ні разу рота не відкрила, щоб мелодію видобути. Тут ми з нашим музикантом танцювали і співали.

Інша учасниця, пані Маргарита, чий син Антон загинув на Донеччині у квітні 2024 року, змогла поховати його лише через вісім місяців.

Вона не бачила тіла сина, і в глибині душі все ще має надію, що він живий. Це спільне горе об’єднує жінок, створюючи особливий простір, де вони можуть поділитися своїми переживаннями.

Терапія та природа

Програму проводять психологині, які також пережили втрату синів на війні. Це створює атмосферу довіри та взаєморозуміння, адже терапевти на власному досвіді знають, через що проходять учасниці.

За словами психологині Юлії Панченко, терапія поєднує тілесні, дихальні та артпрактики з перебуванням на лоні природи.

Природа сама по собі цілюща, — каже Юлія.

Учасниці ходять до водоспаду, відчуваючи себе частиною навколишнього світу, займаються дихальними вправами, що допомагають їм відновити рівновагу.

Завдяки цій роботі жінки стають ближчими, утворюючи справжню родину, де кожна підтримує одна одну.

Громадянська активність як частина зцілення

Крім психологічної підтримки, жінки також знаходять сили для громадської активності.

Пані Наталія, чий син загинув, розповідає, як вона відстоює пам’ять про загиблих воїнів у своєму селі.

Громадянське суспільство у нас сьогодні — це я сама, — каже Наталія.

Це прагнення боротися за пам’ять про найрідніших також стає важливим елементом зцілення.

Програма Зціли серце матері фінансується коштом благодійних ініціатив, зокрема акції Тиждень Одеси у Ванкувері, організованої українськими та канадськими волонтерами.

Організатори намагаються залучати жінок з невеликих сіл, де доступ до психологічної допомоги часто обмежений.

Як зазначають організатори, ця програма — це не просто терапія, а й підтримка, яка допомагає жінкам знайти в собі сили для життя після втрати.

Адже, як сказано в сюжеті, жіноча солідарність — це також лінія оборони.

Раніше ми розповідали історію матері, яка вже три роки не отримує жодних звісток від сина, що потрапив у полон, і все ще чекає його повернення.

