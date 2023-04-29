Украина

Вещь дорогая, но крайне необходимая. Как и для чего украинцы используют подводные дроны

Кристина Величанская 29 апреля 2023, 21:00

Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты прячутся за спинами детей: карта боевых действий в Украине 29 апреля в режиме онлайн
0:03:05
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам помог ангел-хранитель! Россияне попали из РСЗО Град в детский сад в Запорожской области
0:02:42
Умань
Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 минут! Как украинские инженеры разрабатывают сверхсовременные БпЛА в полевых условиях
Смотреть больше

Последние видео
0:04:10
підводний дрон

Вещь дорогая, но крайне необходимая. Как и для чего украинцы используют подводные дроны
0:03:07
Проект Вільна в Миколаєві допомагає жінкам відновлюватися від стресу
Языковые курсы, самооборона, иппотерапия. Проект Вільна в Николаеве помогает женщинам преодолеть стресс от войны
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты прячутся за спинами детей: карта боевых действий в Украине 29 апреля в режиме онлайн
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку
Детей чуть не задавило! Истории украинских переселенок о новой жизни и воспоминания о страшных днях
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:05
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам помог ангел-хранитель! Россияне попали из РСЗО Град в детский сад в Запорожской области
0:02:42
Умань
Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани
0:02:38
вертикальна ферма
Вместо почвы — вата! Как выращивают зелень на вертикальной ферме без большого поля
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 минут! Как украинские инженеры разрабатывают сверхсовременные БпЛА в полевых условиях
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Больше видео
Проект Вільна в Миколаєві допомагає жінкам відновлюватися від стресу
Читать дальше
Языковые курсы, самооборона, иппотерапия. Проект Вільна в Николаеве помогает женщинам преодолеть стресс от войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь