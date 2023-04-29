Вещь дорогая, но крайне необходимая. Как и для чего украинцы используют подводные дроны

Украинские спасатели все чаще используют в своей работе современные технические средства. Несколько подразделений уже начали применять подводные дроны. Вещь дорогая, но крайне необходима, особенно для обследования дна водоемов на наличие взрывоопасных предметов.

Недавно такой появился и у столичных спасателей. Его преимущества — это возможность быстро опуститься на глубину, обследовать, например, коллекторы или затопленные дома и не подвергать опасности водолазов.

Единственное отличие подводного дрона от обычного, к нему обязательно подключают кабель.

Оснащен кабелем на 100 метров, то есть мы можем на глубину до 60 метров погружаться. Видеть, что там есть на дне. Для Киева этого достаточно, у нас максимальная глубина 30-35 метров.

Восемь двигателей позволяют ему быть маневренным в воде, для подсветки есть фонари. Запаса батареи хватит, чтобы работать до двух часов.

Он может поднять до 2,5 кг. Но если есть взрывоопасные предметы, может их подвигать. Если какая-нибудь небольшая вещь, можно достать ее из глубины.

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Но главная задача – обезопасить водолазов, особенно при работе со взрывоопасными предметами. В настоящее время спасательно-водолазные подразделения готовятся к активной работе. Дрон будут применять и для исследования пляжей, и для спасения людей. Ибо, несмотря на запрет купания, с наступлением потепления, немало тех, кто пренебрегает правилами безопасности.

Детальнее смотри в сюжете.

Кстати, компания Global Dynamics из Львова создала и передала на вооружение нашим военным дистанционно управляемые турели Шабля. Раньше мы рассказывали их характеристики.

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