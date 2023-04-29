Річ коштовна, але вкрай необхідна. Як та для чого українці використовують підводні дрони

Українські рятувальники все частіше у своїй роботі використовують сучасні технічні засоби. Наразі кілька підрозділів уже почали застосовувати підводні дрони. Річ коштовна, але вкрай необхідна, особливо, для обстеження дна водойм на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нещодавно такий зявився й у столичних рятувальників. Його переваги — це можливість швидко опуститись на глибину, обстежувати, приміром, колектори чи затоплені будинки та не наражати на небезпеку водолазів.

Єдина відмінність підводного дрона від звичайного, до нього обов’язково підключають кабель.

Оснащений кабелем 100 метрів, тобто ми можемо на глибину до 60 метрів занурюватись. Бачити, що є там на дні. Для міста Києва цього достатньо, у нас максимальна глибина 30-35 метрів.

Вісім двигунів дозволяють йому бути маневреним у воді, для підсвітки є ліхтарі. Запасу батареї вистачить, аби працювати до двох годин.

Він може підняти до 2,5 кілограм. Але якщо є вибухонебезпечні предмети, може їх порухати. Якщо якась невеличка річ, можна дістати її з глибини.

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Та головне завдання — убезпечити водолазів, особливо при роботі із вибухонебезпечними предметами. Наразі рятувально-водолазні підрозділи готуються до активної роботи. Дрон застосовуватимуть і для дослідження пляжів, і для порятунку людей. Бо попри заборону купання, із настанням потепління, чимало тих, хто нехтує правилами безпеки.

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