Похитили 12-летнюю Киру и держат в Донецке: обращение дедушки сироты к миру

Из блокадного города оккупанты фактически насильственно вывезли более 30 тысяч наших граждан – данные главы Мариуполя Вадима Бойченко. Сначала захватчики вывозят людей в Донецк, забирают документы и переправляют в Россию.

Так, оккупанты похитили и дочь многократного чемпиона Украины по водному поло, капитана национальной сборной Украины, Евгения Обединского, а его убили 17 марта.

Мать девочки умерла еще при родах, поэтому у ребенка остался дедушка – заслуженный тренер Украины по водному поло Александр Обединский. Он готов взять под свою опеку Киру. Так что спортивное сообщество призывает мир не молчать и помочь вернуть сироту в Украину.

Мужчина говорит, что ребенок сейчас находится в больнице в Донецке, где лежит из-за ранения обломком.

Удалось даже связаться по видеосвязи. Девочка говорит, что очень скучает по дедушке и хочет встретиться.

Надеюсь, что она вернется, и мы будем вместе. Мы очень любим друг друга.

Остается надежда на все организации, куда обращался дедушка. Возможно, кому-то удастся помочь, чтобы семья снова была вместе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что оккупанты продолжают похищать людей на Запорожье, пока на некоторых участках идут бои.