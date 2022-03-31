Викрали 12-річну Кіру та тримають у Донецьку: звернення дідуся сироти до світу

З блокадного міста окупанти фактично насильно вивезли понад 30 тисяч наших громадян — дані очільника Маріуполя Вадима Бойченка. Спочатку загарбники вивозять людей у Донецьк, там забирають документи та переправляють до Росії.

Так, окупанти викрали і доньку багаторазового чемпіона України з водного поло, капітана національної збірної України, Євгена Обедінського, а його вбили 17 березня.

Матір дівчинки померла ще при пологах, тому у дитини лишився дідусь – заслужений тренер України з водного поло Олександр Обедінський. Він готовий узяти під свою опіку Кіру. Тож спортивна спільнота закликає світ не мовчати та допомогти повернути сироту в Україну.

Чоловік говорить, що дитина зараз знаходиться у лікарні в Донецьку, де лежить через поранення уламком.

Вдалось навіть зв’язатись по відеозв’язку. Дівчинка говорить, що дуже сумує за дідусем і хоче зустрітись.

Сподіваюсь, що вона повернеться і ми будемо разом. Ми дуже любимо одне одного.

Залишається надія на всі організації, куди звертався дідусь. Можливо, комусь вдасться допомогти, щоб сім’я знову була разом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що окупанти продовжують викрадати людей на Запорожжі, поки на деяких ділянках йдуть бої.