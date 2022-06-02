Полностью не адекваты! Рашист о беспорядке в воинских частях и глупости собратьев — перехваченный разговор

Анонимность и поощрение командиров совершать зверские преступления против мирного населения позволяют российским оккупантам показывать свою подлинную бесчеловечную сущность в войне с Украиной.

Но в 2022 году спрятаться не получится, ведь Главное управление разведки внимательно следит за каждым движением россиян, чтобы потом точно ударить по враждебным целям.

Новый перехваченный разговор российского оккупанта свидетельствует о том, что благодаря глупости и неосторожности его собратьев украинские защитники смогли вычислить их позиции и нанести удар.

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Оккупант: Нас крыли, по посадке нашей. В пяти, двух метрах от окопов. Доигрались. Здесь есть у нас ребята, которые себе Таврию приобрели, катались здесь. Они здесь интернет… лазили на бугорки, стояли в интернетах все. Я говорю, полностью не адекваты.

По словам россиянина, весь его батальон только и делает, что распивает алкоголь и слоняется по временно оккупированному населенному пункту, от чего “уже вся деревня воет”. Рашист сам не понимает, что происходит вокруг.

А его собеседник рассказывает, что жены блокируют воинскую часть “ДНРовцев” и не отпускают оккупантов.

Приехал 105-й и, по-моему, 107-й полк уже в Донецк. Но их не отпускают, там жены блокируют воинскую часть и домой их не отпускают, — говорит он.

Между тем, Вооруженные силы Украины мощно уничтожают как технику, так и личный состав российских оккупантов. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о контрнаступлении ВСУ.