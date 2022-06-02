Повністю не адеквати! Рашист про безлад у військових частинах та дурість побратимів — перехоплена розмова 

Анонімність та заохочення командирів коїти звірські злочини проти мирного населення дозволяють російським окупантам показувати свою справжню нелюдську сутність у війні з Україною.

Але у 2022 році сховатись не вийде, адже Головне управління розвідки уважно стежить за кожним рухом росіян, щоб потім точно уразити ворожі цілі.

Нова перехоплена розмова російського окупанта свідчить про те, що завдяки дурості та необережності його побратимів українські захисники змогли вирахувати їхні позиції та завдати удару.

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Окупант: Нас крили, по посадці нашій. За п’ять, два метри від окопів. Догралися. Тут є в нас хлопці, що собі Таврію придбали, каталися тут. Вони тут інтернет… лазили на горбики, стояли в інтернетах усі. Я говорю, повністю не адеквати.

За словами росіянина, весь його батальйон тільки те й робить, що розпиває алкоголь та тиняється по тимчасово окупованому населеному пункті, від чого “вже все село виє”. Рашист сам не розуміє, що коїться довкола.

А його співрозмовник розповідає, що дружини блокують військову частину “ДНРівців” й не відпускають окупантів.

Приїхав 105-й і, здається, 107-й полк уже в Донецьк. Але їх не відпускають, там дружини блокують військову частину та й додому їх не відпускають, — каже він.

Тим часом Збройні сили України потужно знищують як техніку, так і особовий склад російських окупантів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про контрнаступ ЗСУ.