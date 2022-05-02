Украина

Полный беспорядок в вооруженных силах РФ. Военный эксперт Михаил Самусь о битве за Восток и развитии событий

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 мая 2022, 16:30

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Район напоминает Припять. Дмитрий Комаров поделился кадрами Харькова из дрона и своими мыслями по поводу увиденного
0:03:44
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