Полный беспорядок в вооруженных силах РФ. Военный эксперт Михаил Самусь о битве за Восток и развитии событий

Битва за Восток, или, как говорят россияне, “вторая фаза спецоперации” длится уже несколько недель.
Они угрожали, что в ходе битвы захватят и Восток, и Юг Украины. Насколько реалистичны планы врага и как изменилась расстановка сил, рассказал военный эксперт Михаил Самусь.
Он сказал, что подтвердились прогнозы по планам России. Ее армия хотела наступать с севера и юга, чтобы захватить группировку ВСУ в зоне ООС и нанести удары по Николаеву. Затем оцепить Одессу.
— Но в результате не то что оперативных, но и никаких тактических успехов они не имели.
Это потому, что наши ВСУ просто идеально проводят оборонную операцию.
Это потому, что наши ВСУ просто идеально проводят оборонную операцию.
Также военный эксперт сообщил, что до 9 мая российские войска еще постараются наступать и атаковать.
А еще он сказал, что сама поездка начальника Генштаба России в Изюм демонстрирует полный беспорядок в вооруженных силах РФ.
А еще он сказал, что сама поездка начальника Генштаба России в Изюм демонстрирует полный беспорядок в вооруженных силах РФ.
— Я думаю, что сейчас наступление на Донбассе прекратится, даже до 9 мая. Будут определенные попытки, но я не думаю, что у них что-нибудь получится.
По его словам, наша разведка прогнозирует, что основные усилия будут направлены на Кривой Рог.
Ведь теоретически можно выйти на город Днепр и затем провести “зеркальную” операцию и создать стратегические проблемы для ВСУ.
Ведь теоретически можно выйти на город Днепр и затем провести “зеркальную” операцию и создать стратегические проблемы для ВСУ.
— Если представить себе этот прорыв на Кривой Рог, это будет напоминать то, что происходило у россиян в Черниговской области. Когда “щупальца” были без обеспечения, и это будет очередной катастрофой, — говорит эксперт.
Михаил Самусь говорит, что сейчас наши защитники выигрывают время, чтобы получить зарубежное оружие и научить воинов им пользоваться.
По его словам, после праздников у России будет оперативная пауза. Они заявят, что снова перегруппировываются, готовят новое наступление.
— Нового наступления может не быть вообще, ведь за это время ВСУ могут подготовить много “сюрпризов”, в том числе тактические контрнаступления, а затем может быть наступательная операция на многих участках, — рассказывает Самусь.
Ранее бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж в своем интервью рассказал о планах России, применении ядерного оружия и кого оккупанты нанимают на войну.