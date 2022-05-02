Полный беспорядок в вооруженных силах РФ. Военный эксперт Михаил Самусь о битве за Восток и развитии событий

Битва за Восток, или, как говорят россияне, “вторая фаза спецоперации” длится уже несколько недель.

Они угрожали, что в ходе битвы захватят и Восток, и Юг Украины. Насколько реалистичны планы врага и как изменилась расстановка сил, рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

Он сказал, что подтвердились прогнозы по планам России. Ее армия хотела наступать с севера и юга, чтобы захватить группировку ВСУ в зоне ООС и нанести удары по Николаеву. Затем оцепить Одессу.

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— Но в результате не то что оперативных, но и никаких тактических успехов они не имели.

Это потому, что наши ВСУ просто идеально проводят оборонную операцию.

Новые российские наступления

Также военный эксперт сообщил, что до 9 мая российские войска еще постараются наступать и атаковать.

А еще он сказал, что сама поездка начальника Генштаба России в Изюм демонстрирует полный беспорядок в вооруженных силах РФ.

— Я думаю, что сейчас наступление на Донбассе прекратится, даже до 9 мая. Будут определенные попытки, но я не думаю, что у них что-нибудь получится.

По его словам, наша разведка прогнозирует, что основные усилия будут направлены на Кривой Рог.

Ведь теоретически можно выйти на город Днепр и затем провести “зеркальную” операцию и создать стратегические проблемы для ВСУ.

— Если представить себе этот прорыв на Кривой Рог, это будет напоминать то, что происходило у россиян в Черниговской области. Когда “щупальца” были без обеспечения, и это будет очередной катастрофой, — говорит эксперт.

О зарубежном оружии и контрнаступлениях

Михаил Самусь говорит, что сейчас наши защитники выигрывают время, чтобы получить зарубежное оружие и научить воинов им пользоваться.

По его словам, после праздников у России будет оперативная пауза. Они заявят, что снова перегруппировываются, готовят новое наступление.

— Нового наступления может не быть вообще, ведь за это время ВСУ могут подготовить много “сюрпризов”, в том числе тактические контрнаступления, а затем может быть наступательная операция на многих участках, — рассказывает Самусь.

Ранее бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж в своем интервью рассказал о планах России, применении ядерного оружия и кого оккупанты нанимают на войну.