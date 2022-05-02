Повний безлад у збройних силах РФ. Військовий експерт Михайло Самусь про битву за Схід та розвиток подій

Битва за Схід, або, як кажуть росіяни, “друга фаза спецоперації” триває уже кілька тижнів.

Вони погрожували, що під час неї захоплять і Схід, і Південь України. Наскільки реалістичні плани ворога та як змінилася розстановка сил, розповів військовий експерт Михайло Самусь.

Він сказав, що підтвердилися прогнози щодо планів Росії. Її армія хотіла наступати з півночі та півдня, щоб захопити угрупування ЗСУ в зоні ООС та завдати ударів по Миколаєву. Потім оточити Одесу.

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— Але в результаті не те що оперативних, а й жодних тактичних успіхів вони не мали.

Це тому, що наші ЗСУ просто ідеально проводять оборонну операцію.

Нові російські наступи

Також військовий експерт повідомив, що до 9 травня російські війська ще намагатимуться наступати та атакувати.

А ще він сказав, що сама поїздка начальника Генштабу Росії до Ізюма демонструє повний безлад у збройних силах РФ.

— Я думаю, що зараз наступ на Донбасі припиниться, навіть до 9 травня. Будуть певні спроби, але я не думаю, що в них щось вийде.

За його словами, наша розвідка прогнозує, що основні зусилля будуть в напрямку Кривого Рогу.

Адже теоретично можна вийти на місто Дніпро і потім провести “дзеркальну” операцію і створити стратегічні проблеми для ЗСУ.

— Якщо зараз уявити собі цей прорив на Кривий Ріг, це буде нагадувати те, що відбувалося у росіян в Чернігівській області. Коли “щупальця” були без забезпечення, і це буде черговою катастрофою, — каже експерт.

Про закордонну зброю та контрнаступи

Михайло Самусь каже, що зараз наші захисники виграють час, щоб отримати закордонну зброю та навчити воїнів нею користуватися.

За його словами, після свят у Росії буде оперативна пауза. Вони заявлять, що знову перегруповуються, готують новий наступ.

— Нового наступу може не бути взагалі, адже за цей час ЗСУ можуть підготувати багато “сюрпризів”, зокрема тактичні контрнаступи, а потім може бути наступальна операція на багатьох ділянках, — розповідає Самусь.

Раніше колишній голова зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у своєму інтерв’ю розповів про плани Росії, застосування ядерної зброї та кого окупанти наймають на війну.