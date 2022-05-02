Україна

Повний безлад у збройних силах РФ. Військовий експерт Михайло Самусь про битву за Схід та розвиток подій

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Травня 2022, 16:30

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