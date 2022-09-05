Получите, распишитесь: вечеринка в Киеве закончилась в военкомате

Полномасштабная война продолжается, а в целях безопасности граждан, в городах Украины до сих пор действует комендантский час.

Совет обороны города Киева с первого сентября текущего года разрешил работать общепитам, ночным клубам и местам отдыха граждан до 22.00, чтобы работники и гости успели вернуться домой.

Однако, кажется, в более спокойных регионах Украины начали забывать о существовании комендантского часа. Ранее большинство учреждений пренебрегали безопасностью и осуществляли свою деятельность, несмотря на установленные ограничения.

В связи с подобными прецедентами полиция Киева решила усилить контроль над соблюдением комендантского часа.

В течение выходных сотрудники полиции совместно с представителями военных комиссариатов проверили деятельность 427 заведений.

Нарушений со стороны субъектов хозяйствования: общепита, клубов, дискотек и мест массового отдыха полицейские не зафиксировали.

Однако они осчастливили 119 отдыхающих нарушителей комендантского часа повестками в военкомат.

Напомним, передвижение по городу в комендантский час разрешено только транспорту по спецпропускам, а гражданам только в случаях крайней необходимости.

Кстати, читай, что украинские военные говорят о том, почему не нужно наказывать отправкой на фронт.

Не пропусти новые материалы, которые могут быть интересны и полезны для тебя, подписывайся на наш Telegram-канал.