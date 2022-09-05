Отримайте, розпишіться: вечірка в Києві закінчилася у воєнкоматі

Повномасштабна війна триває, а задля безпеки громадян в містах України досі діє комендантська година.

Рада оборони міста Києва з 1-го вересня поточного року дозволила працювати закладам громадського харчування, нічним клубам та місцям відпочинку громадян до 22.00, аби працівники та гості встигли повернутися додому.

Однак, здається, у більш спокійних регіонах України почали забувати про існування комендантської години. Раніше більшість установ нехтували безпекою та здійснювали свою діяльність, попри встановлені обмеження.

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У зв’язку з такими прецедентами поліція Києва вирішила посилити контроль над дотриманням комендантської години.

Протягом вихідних працівники поліції спільно з представниками військових комісаріатів перевірили діяльність 427 закладів.

Порушень з боку суб’єктів господарювання: закладів громадського харчування, клубів, дискотек та місць масового відпочинку поліцейські не зафіксували.

Однак вони ощасливили 119 порушників комендантської години повістками до воєнкомату.

Нагадаємо, пересування містом у комендантську годину дозволено лише транспорту за спецперепустками, а громадянам у випадках крайньої потреби.

До речі, раніше ми писали, що українські військові кажуть про те, чому не треба “карати” відправкою на фронт.

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