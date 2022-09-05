Отримайте, розпишіться: вечірка в Києві закінчилася у воєнкоматі

Повномасштабна війна триває, а задля безпеки громадян в містах України досі діє комендантська година.
Рада оборони міста Києва з 1-го вересня поточного року дозволила працювати закладам громадського харчування, нічним клубам та місцям відпочинку громадян до 22.00, аби працівники та гості встигли повернутися додому.
Однак, здається, у більш спокійних регіонах України почали забувати про існування комендантської години. Раніше більшість установ нехтували безпекою та здійснювали свою діяльність, попри встановлені обмеження.
У зв’язку з такими прецедентами поліція Києва вирішила посилити контроль над дотриманням комендантської години.
Протягом вихідних працівники поліції спільно з представниками військових комісаріатів перевірили діяльність 427 закладів.
Порушень з боку суб’єктів господарювання: закладів громадського харчування, клубів, дискотек та місць масового відпочинку поліцейські не зафіксували.
Однак вони ощасливили 119 порушників комендантської години повістками до воєнкомату.
Однак вони ощасливили 119 порушників комендантської години повістками до воєнкомату.
Нагадаємо, пересування містом у комендантську годину дозволено лише транспорту за спецперепустками, а громадянам у випадках крайньої потреби.
До речі, раніше ми писали, що українські військові кажуть про те, чому не треба “карати” відправкою на фронт.
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