Помогала врагу наводить ракеты! В Кировоградской области коллаборантку приговорили к пожизненному заключению

В Кировоградской области к пожизненному заключению приговорили 22-летнюю женщину, которая сотрудничала с российскими спецслужбами.

Изменницу разоблачили в марте этого года. Она фотографировала предприятия Укроборонпрома и критическую инфраструктуру Кировоградской области. Полученные данные передавала через так называемых связистов спецслужбам вражеской страны.

В регион женщина переехала из оккупированного Мариуполя. Российские спецслужбы завербовали ее при попытке пересечения украинской границы. Всего от врага она получила 150 000 грн. Осужденная надеется, что ее обменяют.

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Во время обысков у нее был обнаружен и изъят телефон, с помощью которого она передавала координаты врагу, а также ей было сообщено о подозрении по ч.2 cтатьи 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения).

Согласно собранным СБУ доказательствам и с принципиальной позиции Светловодского районного суда, она была приговорена к заключению, рассказывает спикер Управления СБУ в Кировоградской области.

Напомним, ранее мы рассказывали о приговоре блогеру за распространение фото и видео работы украинской ПВО.

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