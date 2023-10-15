Украина

Помогала врагу наводить ракеты! В Кировоградской области коллаборантку приговорили к пожизненному заключению

Елизавета Печерная, видеоредактор Вікна-новини 15 октября 2023, 22:00

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