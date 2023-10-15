Допомагала ворогу наводити ракети! На Кіровоградщині колаборантку засудили до довічного ув’язнення

На Кіровоградщині до довічного ув’язнення засудили 22-річну жінку, яка співпрацювала з російськими спецслужбами.
Зрадницю викрили у березні цього року. Вона фотографувала підприємства Укроборонпрому та критичної інфраструктури Кіровоградщини. Отримані дані передавала через так званих зв’язківців спецслужбам ворожої країни.
У регіон жінка переїхала з окупованого Маріуполя. Російські спецслужби завербували її під час спроби перетину українського кордону. Усього від ворога вона отримала 150 000 грн. Тепер засуджена сподівається, що її обміняють.
Під час обшуків у неї було виявлено та вилучено телефон, за допомогою якого вона передавала координати ворогові, а також їй було повідомили про підозру за ч.2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).
За зібраними СБУ доказами та з принципової позиції Світловодського районного суду її засудили до ув’язнення, розповідає речниця Управління СБУ у Кіровоградській області.
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