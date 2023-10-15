Допомагала ворогу наводити ракети! На Кіровоградщині колаборантку засудили до довічного ув’язнення

На Кіровоградщині до довічного ув’язнення засудили 22-річну жінку, яка співпрацювала з російськими спецслужбами.

Зрадницю викрили у березні цього року. Вона фотографувала підприємства Укроборонпрому та критичної інфраструктури Кіровоградщини. Отримані дані передавала через так званих зв’язківців спецслужбам ворожої країни.

У регіон жінка переїхала з окупованого Маріуполя. Російські спецслужби завербували її під час спроби перетину українського кордону. Усього від ворога вона отримала 150 000 грн. Тепер засуджена сподівається, що її обміняють.

Зараз також дивляться

Під час обшуків у неї було виявлено та вилучено телефон, за допомогою якого вона передавала координати ворогові, а також їй було повідомили про підозру за ч.2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

За зібраними СБУ доказами та з принципової позиції Світловодського районного суду її засудили до ув’язнення, розповідає речниця Управління СБУ у Кіровоградській області.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вирок блогерці за поширення фото та відео роботи української ППО.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.