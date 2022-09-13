Украина

Вместо новых жизней — разрушения и смерть: российские оккупанты обстреляли роддом в Краматорске

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 13 сентября 2022, 22:00

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