Вместо новых жизней — разрушения и смерть: российские оккупанты обстреляли роддом в Краматорске

Россияне продолжают уничтожать медицинскую инфраструктуру Украины. За все время войны захватчики уничтожили более 120 медицинских учреждений.

В два ночи оккупанты выпустили две ракеты по Краматорску, одна из которых попала в роддом. К счастью, в тот момент в здании не было никого, поэтому жертв удалось избежать.

Однако работники медучреждения уверены, что если бы попадание произошло днем, то трагедии было бы не избежать. Хотя они давно не принимают роды, но в помещении перинатального центра работало диагностическое отделение с амбулаторным приемом.

Той же ночью российские оккупанты выпустили по Краматорску еще одну ракету, которая попала недалеко от больницы в частном секторе.

Жительница Краматорска Валентина проснулась от того, что ее дом оторвало от земли, а на нее упала люстра. Российская ракета прилетела прямо в ее двор, разрушив все приусадебные постройки.

Женщина не эвакуировалась из города в последний, поскольку верила, что война обойдет ее стороной. Однако после ночи, в которой едва выжила, предложение родных уехать все же приняла.

Однако не все готовы покинуть свой дом даже после ракетных обстрелов. Правда, не знают, как жить дальше в полуразрушенных домах.

В то же время местные власти обещают в ближайшее время помочь людям с ремонтом домов и возмещением ущерба. Сами местные благодарны за столь скорую помощь.

А пока оккупанты не соображают от злости и беспомощности, украинские военные продолжают контрнаступление. Читай, какие населенные пункты ВСУ официально освободили в Херсонской области.

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