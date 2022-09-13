Україна

Замість нових життів — руйнація і смерть: російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Краматорську

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 13 Вересня 2022, 22:00

Більше відео
0:01:43
Вознесенськ
“Бойова пшениця”: росіяни стріляють по елеваторі у Вознесенську та звітують про знищення військових складів
0:02:25
Ситуація у Харкові — 13 вересня 2022
Злочин проти мирних жителів! Окупанти знову накрили Харків шквальним вогнем
Якими мають бути гарантії безпеки для України: виступ Єрмака
Україна отримає гарантії безпеки! Які країни можуть підписати Київський безпековий договір
0:03:26
Балаклія
Люди шукають тіла рідних під руїнами: що “руський мір” залишив по собі в Балаклії
Дивитись більше

Останні відео
0:05:03
Краматорськ

Замість нових життів — руйнація і смерть: російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Краматорську
0:02:20
Бліндаж
Стелять сіно, щоб було тепліше — як живуть українські військові в бліндажах
0:01:43
Вознесенськ
“Бойова пшениця”: росіяни стріляють по елеваторі у Вознесенську та звітують про знищення військових складів
0:02:25
Ситуація у Харкові — 13 вересня 2022
Злочин проти мирних жителів! Окупанти знову накрили Харків шквальним вогнем
Якими мають бути гарантії безпеки для України: виступ Єрмака
Україна отримає гарантії безпеки! Які країни можуть підписати Київський безпековий договір
0:03:26
Балаклія
Люди шукають тіла рідних під руїнами: що “руський мір” залишив по собі в Балаклії
0:05:49
Які речі надихали боротися за Україну
У найтемніші часи українці мають світлі символи! Які речі надихали боротися за Україну
Карта бойових дій в Україні 13.09.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:04:48
Бабайка
“Бабайка” від ЗСУ — як саморобна установка українських військових знищує росіян
0:02:22
перехоплені розмови
“Анжела, прощавай. Нам кінець”! Нові перехоплені розмови російських окупантів
Більше відео
Бліндаж
Читати далі
Стелять сіно, щоб було тепліше — як живуть українські військові в бліндажах

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь