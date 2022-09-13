Замість нових життів — руйнація і смерть: російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Краматорську

Росіяни продовжують нищити медичну інфраструктуру України. За весь час війни загарбники знищили понад 120 медичних установ.

О другій ночі окупанти випустити дві ракети по Краматорську, одна з ких влучила у пологовий будинок. На щастя у той момент у будівлі не було нікого, тому жертв вдалось уникнути.

Проте працівники медзакладу впевнені, що якби влучання сталося вдень, то трагедії було б не уникнути. Хоча вони вже давно не приймають пологи, але у приміщенні перинатального центру працювало діагностичне відділення з амбулаторним прийомом.

Тієї ж ночі російські окупанти випустили по Краматорську ще одну ракету, яка влучила неподалік лікарні у приватному секторі.

Жителька Краматорська пані Валентина прокинулась від того, що її будинок відірвало від землі, а на неї впала люстра. Російська ракета прилетіла прямо в її двір, зруйнувавши усі присадибні будівлі.

Жінка не евакуювалась з міста до останнього, оскільки вірила, що війна обійде її стороною. Проте після ночі, у якій ледь вижила, пропозицію рідних виїхати все ж таки прийняла.

Однак не всі готові покинути свій дім навіть після ракетного обстрілу. Щоправда, не знають як жити далі у напівзруйнованих будинках.

Водночас місцева влада обіцяє найближчим часом допомогти людям з ремонтом будинків та відшкодуванням збитків. Самі місцеві вдячні за таку швидку допомогу.

А поки окупанти не тямляться від злості та безпорадності, українські військові продовжують контрнаступ. Читай, які населені пункти ЗСУ офіційно звільнили на Херсонщині.

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