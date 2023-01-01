Тыла — держаться, и всем нам победы! Поздравление бойцов ВСУ с новогодними праздниками

Пожалуй, это самое важное поздравление, которое ты мог/могла услышать в этот вечер. С Новым годом нас поздравляют защитники – те, кто сейчас защищает страну и каждый сантиметр нашей земли от российских палачей.

Несмотря на сильные обстрелы на линии фронта, наши защитники тоже скромно, недолго, но отпраздновали Новый год. Конечно, как и все украинцы, бойцы тоже загадывали свои желания. Они, как и у всех нас, о победе. А еще как можно скорее вернуться домой живыми и невредимыми. Об этом мечтает, наверное, каждый из нас.

Украинские военные просят родных, собратьев и весь тыл держаться, не терять единства и с достоинством пройти все испытания.

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