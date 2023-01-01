Тилу — триматися, і всім нам перемоги! Привітання бійців ЗСУ з новорічними святами

Мабуть, це найважливіше привітання, яке ти міг/могла почути цього вечора. З Новим роком нас вітають захисники — ті, хто зараз боронить країну і кожен сантиметр нашої землі від російських катів.

Попри рясні обстріли на лінії фронту, наші захисники теж скромно, недовго, але таки відсвяткували Новий Рік. Звичайно ж, як і всі українці, бійці теж загадували свої бажання. Вони, як і в усіх нас — про перемогу. А ще — якомога швидше повернутися додому живими та не ушкодженими. Про це мріє, певно, кожен і кожна з нас.

Українські військові натомість просять рідних, побратимів і весь тил триматися, не втрачати єдності та з гідністю витримати всі випробування.

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