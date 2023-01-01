Україна

Тилу — триматися, і всім нам перемоги! Привітання бійців ЗСУ з новорічними святами

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 01 Січня 2023, 20:30

Більше відео
0:05:03
Обстріл Києва на Новий рік
У першу ніч року! Обстріл Києва сьогодні — усе про атаку по столиці
Вибухи в Києві і Миколаєві
Вибухи в Києві та ракетний обстріл України, є загиблі — що відомо про масовану атаку 31 грудня і на Новий рік
Привітання Зеленського з Новим роком 2023
Рік нашої перемоги! Привітання Зеленського з Новим роком 2023
Обмін полоненими 31 грудня: 140 військових повернули з полону в Україну
Новий рік зустрінуть вдома! Обмін військовополоненими 31 грудня: кого повернула Україна
Дивитись більше

Останні відео
0:03:00
Привітання від бійців ЗСУ

Тилу — триматися, і всім нам перемоги! Привітання бійців ЗСУ з новорічними святами
0:03:01
Анімація
Українська анімація для дітей та батьків: психологічна підтримка та уроки комунікації
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:05:03
Обстріл Києва на Новий рік
У першу ніч року! Обстріл Києва сьогодні — усе про атаку по столиці
Вибухи в Києві і Миколаєві
Вибухи в Києві та ракетний обстріл України, є загиблі — що відомо про масовану атаку 31 грудня і на Новий рік
Привітання Зеленського з Новим роком 2023
Рік нашої перемоги! Привітання Зеленського з Новим роком 2023
Обмін полоненими 31 грудня: 140 військових повернули з полону в Україну
Новий рік зустрінуть вдома! Обмін військовополоненими 31 грудня: кого повернула Україна
0:02:55
Вадим Мітков
Унікальні роботи: як художник створює мистецтво на знаряддях для убивств
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 31 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:17
Перехоплені розмови
Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах
Більше відео
Анімація
Читати далі
Українська анімація для дітей та батьків: психологічна підтримка та уроки комунікації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь