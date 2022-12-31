Смелость как бренд нации, единство как смысл жизни — герои Вікон о том, в чем сила украинцев

Существует много историй и мифов о сотворении мира. Каждый люд представлял этот тайный процесс по-своему.

Наши предки считали, что во время сотворения мира Бог оставил себе особую землю, чтобы наслаждаться и отдыхать в одиночестве. Однако решил отдать ее украинцам. Возможно, в этом мифе состоит сущность и весь секрет того, откуда у нашего народа столько сил пережить сверхтяжелые испытания.

Вот уже более десять месяцев весь мир пытается понять и объяснить силу украинского народа. Вікна в течение всего этого времени общались с кардинально разными, но однозначно уникальными личностями, которые поделились своими мыслями о силе украинцев.

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Американская певица Брия Блессинг

Это ваша даже не патриотичность, а упрямство. Вы очень сильный народ. И у вас есть свои ценности, и вы будете бороться до конца за семью, даже за соседей.

Украинский дизайнер Валерия Гузема

Наша вера и ощущение того, кто мы на самом деле, есть наша сила. Только украинцы способны на то, что мы уже полгода боремся с врагом.

Певец Алекс Громаковский (GREMO)

Сила украинцев в единстве. Такую сплоченную и смелую нацию трудно найти. Это наверняка в крови каждого украинца. Здесь сейчас энергетика нереальная, энергетика чего-то большего, чем просто нация.

Украинская военная Ирина Макодым

— Украинцы переживают ракетные удары, оплакивают погибших, убирают повреждения и идут дальше работать. Этих людей не запугать и не остановить. Это восхищает.

Сила украинцев в их уникальном характере, несокрушимости, саркастичности и их организованной хаотичности.

Боец Сил специальных операций Богдан с позывным Журба

Уверен, что перечень сверхспособностей неисчерпаем, и каждый день нахожу этому подтверждение. Но сейчас очень важно чувство надежной поддержки и тыла.

Молодой украинский исполнитель ENLEO

Сила украинцев в единстве. Мы защищаем свою землю, объединяемся вокруг идеи свободы, воли и единства. Это главная суперсила украинцев!

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович

Сила украинцев в единстве, наших горизонтальных взаимосвязях, креативности, возможностях гибко мыслить, в самобытности.

— Мы можем быть сплочены, мы можем мыслить нестандартно, мы можем предлагать креативные решения. Мы можем служить примером для всей Европы. И мне кажется, именно сейчас мы должны сформировать такой набор ценностей сожительства в обществе, который стал бы примером не только для нашего государства, но и для всего мира.

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк

Я считаю, что сила украинцев именно в том, что у нас есть прекрасная способность сделать глубокий вдох и держать его столько, сколько потребуется, чтобы “выдуть” врага.

В генах, которые когда-то заложили нам наши предки. Благодаря им мы сейчас имеем столь долгую и невероятную историю.

Начальник очередной смены ГСЧС в городе Днепр Игорь Гетало

Сила украинского народа в единстве, мужестве и любви к свободе. Поэтому мы непобедимы. Слава Украине!

Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко

В том, что мы другие, мы не похожи ни на кого! Мы сильны в свободе и нашей борьбе. Наша сила — это и наша земля, которая тянет к себе, которую мы лелеем. Нас трудно понять иногда, и это тоже наша сила.

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Певица Jamala

В нашей несокрушимости, в нашей вере. Эти понятия взаимосвязаны и дают нам силу сражаться.

Главная редактор издания ELLE Украина София Забуга

В смелости. Это осознание того, как закаляется сейчас украинская нация.

Морской пехотинец, защитник Мариуполя Глеб Стрижко

— Сила украинцев в том, что они украинцы. Это люди, которые могут сделать все, если захотят … То, что мы украинцы, решительные, смелые, в этом наша суперсила.

Наша сила — в готовности бороться за свое и отдавать свою жизнь и здоровье за свои города, свои семьи.

Певец Сергей Бабкин

У нас есть глубокие корни. Нас совершенно невозможно столкнуть с места, потому что мы очень крепко стоим на своей земле.

— Мы знаем себе цену. Мы свободные люди. Для нас очень важна наша земля. У нас огромная вера в Бога, в свою страну и у нас самих. Мы очень откровенны, радостны и очень любим искренне улыбаться.

Руководитель развития электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник

В нашем единстве. Знаете, вместе все легче: и много новых сдвигов делать, и собирать донаты, и запускать новые проекты. Второе — это смелость.

— Мы уже доказали всему миру, что у нас хватает смелости соревноваться с большой по территории России и первыми запустить такие мощные вещи, как цифровой паспорт. Дело не столько в персоналиях, а в общей активности наших людей. Сначала делать, а потом волноваться, станет ли сил.

Певица Alina Pash

Наша сила в любви к свободе. Эти слова можно сказать и по-другому — наша сила в любви, в свободе.

Телеведущая Утра в Большом Городе на ICTV, психолог и жена министра обороны Юлия Зорий

Мы можем ссориться внутри страны, но если у нас есть внешний враг — то “загрызем” кого угодно. Вот мы какие — свободные и бесстрашные. Уверена, что таких людей просто невозможно победить.

Сила украинцев в единстве. Все это поняли с самого начала полномасштабной войны. Украинцы добродушны, надежны, но не дают себя обидеть.

Военный аналитик Олег Жданов

Сила украинцев в нашей ментальности — мы не можем помириться внутри, когда мы оставлены друг с другом наедине. Но когда появляется внешний враг, мы объединяемся и сначала разбираемся с внешним врагом. А потом возвращаемся к нашим внутренним ссорам.

— Пока все стоят для того, чтобы защитить страну, отбиться от врага, а потом вернемся к разговорам о том, какой борщ на кухне (улыбается, — прим. авт.).

Немецкий журналист Борис Райтшустер

Я думаю, что суперсила ваша в том, что вы свободолюбивы. Вы так любите свою свободу, это чувство собственного достоинства, вы не готовы сдаваться.

— Я восхищаюсь украинцами! Это чувство собственного достоинства, эта гордость, эта самоотверженность и героический подход! Я думаю, что вы должны быть примером для всей Европы. У вас есть настоящая любовь к демократии, и больше всего — к свободе. Я думаю, что мы все должны у вас учиться.

Украинский композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара

Война показала, что сила украинцев состоит в том, что мы украинцы. Она пробудила украинский дух, и произошло чудо — мы не проиграли за первую неделю.

— Дело в том, что люди не ожидали команды от своих руководителей общин, а просто каждый брал и делал то, что он может… У нас же воля казаков — ключевая сила украинского народа.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014–2021) Николай Кулеба

Наша сила в единстве. Мы объединились, чтобы сохранить нашу идентичность, нашу страну и людей. Мы уже сегодня становимся для всего мира серьезным примером того, каким следует быть перед лицом вызовов, не теряя человечность.

Основательница БФ Твоя Опора Валерия Татарчук

В сознании, что мы не рабы, а свободные люди. В умении объединяться в единый организм. В обостренном ощущении правды.

— Все это о ценностях, которые не понять нашему врагу. Мы уникальны и сейчас стали катализатором перемен во всем мире. Украина больше никогда не будет такой, как была до 24 февраля… Она станет лучше!

Украинско-американский хореограф Максим Чмерковский

Это какая-то мифологическая нация людей… Украинцы имеют непобедимый дух. Они олицетворяют сочетание всех хороших качеств.

— Есть вещи, присущие другим нациям, но не так, чтобы все вместе и в одном человеке. Это не говоря о какой-то магии чернозема (смеется, — прим. авт.)…Я думаю, что ответ на вопрос связан с украинской землей. Все украинцы защищают свою землю и принадлежность к ней.

Сила украинцев заключается также в любви к своим детям, которым, к сожалению, приходится переживать худшее. Читай щемящие истории украинских детей, живущих в “ледяных” домах.

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