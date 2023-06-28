Угрожают лишить родительских прав! На оккупированных территориях идет принудительная паспортизация детей

С тех пор как началось полномасштабное вторжение России в Украину, едва ли не главными целями для российских оккупантов стали украинские дети.

Враг продолжает убивать мирное население, терроризировать его и похищать несовершеннолетних, вывозить их на территорию РФ. В эфире телемарафона Єдині новини мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал о принудительной паспортизации местных детей.

Родителям обещают денежное вознаграждение за то, что те будут делать паспорта РФ своим детям.

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По его словам, оккупанты пытаются похитить детей и вывезти в лагеря, которые сами они называют “оздоровительными”.

— На самом же деле это лагеря, где нашим детям будут промывать мозги российской пропагандой, — объясняет Иван Федоров.

Родителям, которые не отпускают своих детей в эти лагеря, угрожают штрафами и лишением родительских прав.

Также он добавил, что паспорта, выдаваемые на временно оккупированной территории, напечатаны ещё в феврале 2023 года. Это значит, что такие российские документы уже готовы всем жителям, а желания людей никого не интересует.

Российские оккупанты идут в Украину убивать мирных людей. Но что они говорят, когда видят последствия своих преступлений: читай в другом материале.

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