Украина

Угрожают лишить родительских прав! На оккупированных территориях идет принудительная паспортизация детей

Виктория Мельник, редактор сайта 28 июня 2023, 07:00

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