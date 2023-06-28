Погрожують позбавити батьківських прав! На окупованих територіях триває примусова паспортизація дітей

Відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії до України, чи не головними цілями для російських окупантів стали українські діти.

Ворог продовжує вбивати мирне населення, тероризувати його та викрадати неповнолітніх й відвозити їх на територію РФ. В ефірі телемарафону Єдині новини міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів про примусову паспортизацію місцевих дітей.

Батькам же обіцяють грошову винагороду за те, що ті робитимуть паспорти РФ своїм дітям.

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За його словами, окупанти намагаються викрасти дітей та вивезти до таборів, які самі вони називають “оздоровчими”.

— Насправді ж це табори, де нашим дітям будуть промивати мізки російською пропагандою, — пояснює Іван Федоров.

Батькам, які не відпускають своїх дітей до цих таборів, погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав.

Також він додав, що паспорти, які видають на тимчасово окупованій території, надруковані ще у лютому 2023 року. Це означає, що такі російські документи вже готові для всіх мешканців, а бажання людей нікого не цікавить.

Російські окупанти йдуть в Україну вбивати мирних людей. Та що вони кажуть, коли бачать наслідки своїх злочинів: читай в іншому матеріалі.

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