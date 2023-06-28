Україна

Погрожують позбавити батьківських прав! На окупованих територіях триває примусова паспортизація дітей

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Червня 2023, 07:00

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