Путин напомнил Европе, что имеет ядерное оружие: как прошел разговор Путина и Макрона

Президент Франции прилетел в Киев. Это первый подобный визит за последние 24 года. Эмманюэль Макрон будет говорить с Владимиром Зеленским после вчерашних переговоров с Путиным.

Они продолжались около шести часов. Макрон требовал от Путина не доводить до Великой войны. Путин напомнил Европе, что имеет ядерное оружие и процитировал вульгарный анекдот об изнасиловании.

Риск нападения России на Украину пока низкий. В этом заверил Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, для масштабного вторжения в Украину РФ должна сформировать ударную группировку. По данным украинской разведки, такого формирования у страны-агрессорки нет.