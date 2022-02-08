Нагадав Європі, що має ядерну зброю: як пройшла розмова Путіна та Макрона

Президент Франції прилетів до Києва. Це перший такий візит за останні 24 роки. Емманюель Макрон говоритиме з Володимиром Зеленським після вчорашніх перемов із Путіним.

Вони тривали майже шість годин. Макрон вимагав від Путіна не доводити до великої війни. Путін нагадав Європі, що має ядерну зброю, та процитував вульгарний анекдот про зґвалтування.

Ризик нападу Росії на Україну наразі низький. У цьому запевнив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

За його словами, для масштабного вторгнення в Україну РФ має сформувати ударне угруповання. За даними української розвідки, такого формування у країни-агресорки наразі нема.