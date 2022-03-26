Пылает нефтебаза, а люди остаются без домов: в Макарове продолжаются бои

Бои вокруг столицы не прекращаются. Враг все чаще атакует мирные деревни и города ракетами. Гатят агрессоры из танков, градов и другой артиллерии, но наши военные отбивают атаки и пытаются отбросить врага назад.

Самые ожесточенные бои идут на Броварском направлении и в районе Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки. Их враг просто стирает с лица земли.

Ситуация в Макарове тоже непростая. Ехать туда приходится объездными путями и о гарантии безопасности говорить, потому что Россия время от времени открывает огонь из артиллерии.

Десятитысячный поселок оккупанты превратили в призрак, здесь если не двор, то сплошные разрушения. Почти через месяц временной оккупации враг превратил некогда богатый поселок в декорации для фильмов ужасов.

В Макарове еще ведутся бои, а оккупанты бьют из танков и градов, пытаясь вырваться из окружения. Разрушены почти 70% поселка и ежедневно российские террористы все равно продолжают атаки.

В Генштабе ВСУ Макаров называют серой зоной, поскольку украинская армия пока еще не совсем контролирует его, но это лишь вопрос времени.

Однако даже когда наши военные вернут контроль украинским властям, вернуться в поселок жители не смогут так быстро. Поскольку на месте должны будут поработать специалисты по ГСЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали, что силами украинских военных и местных жителей город Тростянец освобожден от российской оккупации.