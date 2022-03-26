Палає нафтобаза, а люди залишаються без домівок: у Макарові тривають бої

Бої навколо столиці не припиняються. Ворог все частіше атакує мирні села та міста ракетами. Гатять агресори з танків, градів і іншої артилерії, але наші військові відбивають атаки та намагаються відкинути ворога назад.

Найзапекліші бої точаться на Броварському напрямку й у районі Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки. Їх ворог просто стирає з землі.

Ситуація у Макарові теж непроста. Їхати туди доводиться об’їзними шляхами й про гарантію безпеки годі говорити, бо Росія час від часу відкриває вогонь з артилерії.

Десятитисячне селище окупанти перетворили на примару, тут що не двір, то суцільні руйнування. Майже за місяць тимчасової окупації ворог перетворив колись заможне селище на декорації для фільмів жахів.

У Макарові ще точаться бої, а окупанти б’ють з танків і градів, намагаючись вирватись з оточення. Зруйновано майже 70% селища і щодня російські терористи все одно продовжують атаки.

Наразі у Генштабі ЗСУ Макарів називають сірою зоною, оскільки українська армія поки ще не зовсім контролює його, але це лише питання часу.

Проте навіть, коли наші військові повернуть контроль українській владі, повернутись у селище мешканці не зможуть так швидко. Оскільки на місці повинні будуть попрацювати спеціалісти із ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що силами українських військових та місцевих жителів місто Тростянець звільнене від російської окупації.