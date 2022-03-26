Україна

Палає нафтобаза, а люди залишаються без домівок: у Макарові тривають бої

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 26 Березня 2022, 22:42

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