Работа общественного транспорта в Киеве сегодня: изменения на троллейбусных маршрутах

Сегодня, 20 октября, в Киеве на большинство маршрутов троллейбусов выйдут автобусы. Это связано с экономией электроэнергии после ударов россиян по критической инфраструктуре Украины.
Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
Автобусами заменят троллейбусы на 21 из 38 маршрутов:
Некоторые категории населения имеют льготы как для использования троллейбусами, так и автобусами. Читай, кому разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте.
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