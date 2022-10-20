Работа общественного транспорта в Киеве сегодня: изменения на троллейбусных маршрутах

Сегодня, 20 октября, в Киеве на большинство маршрутов троллейбусов выйдут автобусы. Это связано с экономией электроэнергии после ударов россиян по критической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

Работа троллейбусов 20 октября

Автобусами заменят троллейбусы на 21 из 38 маршрутов:

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№16 ул. Туполева – Майдан Независимости

№ 18 Площадь Независимости – ул. Сошенко

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Некоторые категории населения имеют льготы как для использования троллейбусами, так и автобусами. Читай, кому разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте.

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