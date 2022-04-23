Работы хватает! Саперы в Сумах ежедневно находят сотни российских мин и растяжек

Несмотря на освобождение Сумской области от российских войск, в регионе осталось немало работы для саперов и кинологов. Взрывотехники работают круглосуточно, чтобы разминировать хотя бы объекты критической инфраструктуры, не говоря уже о лесных полосах и полях.

Помогают специалистам и четырехлапые друзья. В условиях войны не только люди, но и животные работают сверхурочно. Они ежедневно находят сотни растяжек, мин, танковых снарядов как в Сумах, так и в населенных пунктах области.

После ожесточенных боев в Сумской области обочины дорог усеяны вражеской подбитой техникой. Спасатели не рекомендуют гражданским близко подходить к ней, ведь рядом еще могут быть неразорванные снаряды.

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Чаще всего это артиллерийские снаряды, минометные мины, а еще находят элементы от реактивных систем залпового огня, — рассказывает начальник группы пиротехнических работ ГСЧС Сергей Цыгулев.

Если обнаружен подозрительный предмет, ни в коем случае не пытайся разбирать его или даже касаться. Отойди на 100 м, позвони по телефону 101 и не подпускай к месту других людей до приезда саперов.

В Сумах спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования разбирают завалы одного из разрушенных районов города — улицу Роменскую. Там в ночь на 8 марта россияне одним авиаударом похоронили 24 человека под обломками. Смотри, какая ситуация в Сумах.