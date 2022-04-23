Украина

Работы хватает! Саперы в Сумах ежедневно находят сотни российских мин и растяжек

Егор Ромахло 23 апреля 2022, 21:00

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