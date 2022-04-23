Роботи не бракує! Сапери в Сумах щодня знаходять сотні російських мін та розтяжок

Попри звільнення Сумської області від російських військ у регіоні залишилося чимало роботи для саперів та кінологів. Вибухотехніки працюють цілодобово, щоб розмінувати хоча б об’єкти критичної інфраструктури, не кажучи вже про лісосмуги та поля.

Допомагають фахівцям і чотирилапі друзі. В умовах війни не тільки люди, а й тварини працюють понаднормово. Вони щодня знаходять сотні розтяжок, мін, танкових снарядів як у самих Сумах, так і в населених пунктах області.

Після запеклих боїв на Сумщині узбіччя доріг всіяні ворожою підбитою технікою. Рятувальники не рекомендують цивільним близько підходити до неї, адже поряд ще можуть бути нерозірвані снаряди.

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Найчастіше це артилерійські снаряди, мінометні міни, а ще знаходять елементи від реактивних систем залпового вогню, — розповідає начальник групи піротехнічних робіт ДСНС Сергій Цигульов.

У випадку виявлення підозрілого предмета, в жодному разі не намагайся розбирати його чи навіть торкатися. Відійди на 100 м, зателефонуй 101 та не підпускай до місця інших людей до приїзду саперів.

У Сумах рятувальники Міжрегіонального центру швидкого реагування розбирають завали одного зі зруйнованих районів міста — вулицю Роменську. Там у ніч проти 8 березня росіяни одним авіаударом поховали 24 людини під уламками. Дивися, яка ситуація в Сумах.