Україна

Роботи не бракує! Сапери в Сумах щодня знаходять сотні російських мін та розтяжок

Єгор Ромахло 23 Квітня 2022, 21:00

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