Россияне удрали и побросали свою технику — в Донецкой области ВСУ умело обороняют линию фронта

Большинство своих сил россияне сейчас концентрируют на Светлодарской дуге и вокруг Славянска. Но и на Волновахском направлении вражеская канонада почти не утихает.

Российские войска атакуют наших армейцев с земли и с неба: забрасывают 200-килограммовыми бомбами и накрывают артиллерией.

Но, несмотря на огневую активность врага, наши армейцы на этом участке фронта не дают шансов продвинуться захватчику вперед.

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И благодаря зарубежному оружию, а самое главное — мастерству украинских защитников — линия столкновения здесь почти нерушима.

После оккупации Волновахи россияне активно пытались захватить остальную часть Донбасса. На штурм линии обороны бросили десятки танков одновременно.

Были очень большие полевые бои. Одна батальонно-тактическая группа была уничтожена почти на подходе. Наша артиллерия очень многое сделала в этом бою, — рассказывает морской пехотинец с позывным Айс.

Выжившие рашисты быстро удрали с поля боя, забыв как поломанную, так и исправную военную технику.

Теперь эта трофейная российская техника отремонтирована и перекрашена. Россияне же получают эффект бумеранга и гибнут от собственного оружия.

Вчера, 5 июля, российские военные снова обстреляли города Украины. Читай, что известно про взрывы в Николаеве, Шостке и Днепропетровской области.

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