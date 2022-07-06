Украина

Россияне удрали и побросали свою технику — в Донецкой области ВСУ умело обороняют линию фронта

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 06 июля 2022, 15:00

Больше видео
0:04:23
Обстріли Хароква 5 липня
Уничтожили один из символов борьбы Харькова за независимость — история школы на улице Шевченко
0:02:23
Обстріл Миколаєва 06.07.2022 - що відомо про наслідки атаки
Столб дыма видели за несколько километров! Как рашисты терроризируют Николаев и область ракетными ударами
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 июля
0:04:52
Зеленський про обмеження пересування Україною
Прошу не принимать без меня подобных решений: Зеленский об ограничении передвижения по Украине
Смотреть больше

Последние видео
0:04:02
Найпопулярніші професії в Україні під час війни - аналіз ринку праці

Украинцы меняют белые воротнички на синие: что происходит на рынке труда и какие профессии самые популярные
0:04:31
Ситуація в Донецькій області 06.07.2022
Россияне удрали и побросали свою технику — в Донецкой области ВСУ умело обороняют линию фронта
0:02:56
У Росії люди труяться фастфудом з ресторанів Смачно і крапка
Булочки с плесенью и просроченные соусы — непутевый аналог McDonald’s в России попал в скандал
0:04:23
Обстріли Хароква 5 липня
Уничтожили один из символов борьбы Харькова за независимость — история школы на улице Шевченко
Українка Марина В'язовська отримала премію Філдса
Смогла получить математический Нобель. Украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса
0:02:23
Обстріл Миколаєва 06.07.2022 - що відомо про наслідки атаки
Столб дыма видели за несколько километров! Как рашисты терроризируют Николаев и область ракетными ударами
0:01:29
Мінна безпека - ДСНС розповіло про фугасні протитанкові та протипіхотні міни
Радиус поражения, как длина троллейбуса! Пёс Патрон о фугасных минах и как уберечься от них
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 июля
0:17:53
План відбудови України
Восстановление Украины в руках Европы: как выглядит конкретный план и какие приоритеты
0:04:52
Зеленський про обмеження пересування Україною
Прошу не принимать без меня подобных решений: Зеленский об ограничении передвижения по Украине
Больше видео
Найпопулярніші професії в Україні під час війни - аналіз ринку праці
Читать дальше
Украинцы меняют белые воротнички на синие: что происходит на рынке труда и какие профессии самые популярные
У Росії люди труяться фастфудом з ресторанів Смачно і крапка
Читать дальше
Булочки с плесенью и просроченные соусы — непутевый аналог McDonald’s в России попал в скандал

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь