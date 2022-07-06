Росіяни накивали п’ятами та покидали свою техніку — на Донеччині ЗСУ вправно обороняють лінію фронту

Більшість своїх сил росіяни нині концентрують на Світлодарській дузі й навколо Слов’янська. Але й на Волноваському напрямку ворожа канонада майже не вщухає.

Російські війська атакують наших армійців із землі та з неба: закидають 200-кілограмовими бомбами та накривають артилерією.

Але попри вогневу активність ворога наші армійці на цій ділянці фронту не дають шансів просунутися загарбникові вперед.

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І завдяки закордонній зброї, а найголовніше — майстерності українських захисників — лінія зіткнення тут майже непорушна.

Після окупації Волновахи росіяни активно намагались захопити решту Донеччини. На штурм лінії оборони кинули десятки танків одночасно.

Були дуже великі польові бої. Одну батальйонно-тактичну групу знищили майже на підході. Наша артилерія дуже багато зробила в цьому бою, — розповідає морський піхотинець із позивним Айс.

Рашисти, які вижили, швидко накивали п’ятами з поля бою, забувши як поламану, так і справну військову техніку.

Тепер ця трофейна російська техніка відремонтована та перефарбована. Росіяни ж отримують ефект бумеранга й гинуть від власної зброї.

Учора, 5 липня, російські військові знову обстріляли міста України. Читай, що відомо про вибухи в Миколаєві, Шостці та Дніпропетровській області.

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