Разбирают завалы и чинят поврежденные дома: харьковчане массово записываются в волонтеры

Жители города-героя уже показали всему миру пример устойчивости и единения. Харьковчане массово записываются в волонтеры – наводить порядок в городе за несколько дней только официально вызвались более 2 тыс. горожан.

Мужчины и женщины предложили свою помощь городскому совету, а теперь разбирают завалы, заделывают мешками с песком памятники архитектуры, чинят поврежденные дома.

Строители, водители, экономисты, юристы – здесь не важно образование или статус. Бок о бок работают все, кто не хочет сидеть дома сложа руки.

Харьковчане завалили городской совет предложениями о помощи. Они самоорганизуются, объединяются в бригады и советуются с коммунальщиками, как быть эффективнее.

До войны они были по разные стороны баррикад, часто ссорились на порывы или дырявые кровли, сейчас все делают одно большое дело.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто получит компенсацию за утраченное жилье.