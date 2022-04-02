Україна

Розбирають завали та лагодять пошкоджені будинки: харків’яни масово записуються у волонтери

Тетяна Доцяк 02 Квітня 2022, 07:30

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Наводять лад у місті - харків'яни почали розбирати завали міста

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