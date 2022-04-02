Розбирають завали та лагодять пошкоджені будинки: харків’яни масово записуються у волонтери

Жителі Міста-героя вже показали всьому світу приклад стійкості та єднання. Харків’яни масово записуються у волонтери – наводити лад у місті за кілька днів тільки офіційно визвалися понад 2 тис. містян.

Чоловіки та жінки запропонували свою допомогу міській раді, а тепер розбирають завали, замуровують мішками з піском пам’ятки архітектури, лагодять пошкоджені будинки.

Будівельники, водії, економісти, юристи – тут не важливі освіта чи статус. Пліч-о-пліч працюють всі, хто не хоче сидіти вдома склавши руки.

Харків’яни завалили міську раду пропозиціями про допомогу. Вони самоорганізовуються, об’єднуються в бригади та радяться з комунальниками, як бути ефективнішими.

До війни, вони були по різні сторони барикад, часто сварились на пориви чи діряві покрівлі, нині всі роблять одну велику справу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто отримає компенсацію за втрачене житло.