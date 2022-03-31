84-річний дідусь віддав свої заощадження на допомогу ЗСУ — волонтери плакали

Сила української нації полягає в тому, що ми стоїмо як один за свободу своєї землі: від малечі й до людей похилого віку. У Луцьку 84-річний дідусь приніс волонтерам п’ять тисяч гривень.

Гроші він дбайливо замотав у газету. Старенький віддає на потреби нашої армії свої заощадження із пенсії. Волонтерів, які нині забезпечують усім необхідним українське військо, такий вчинок дідуся неабияк розчулив.

Багато людей почали плакати, ми з ним обіймалися. Класний дідусь, — розповідає керівниця волонтерського штабу Ольга Валяник.

Гроші дідуся витратять на закупівлю дронів з тепловізорами, бронежилетів, касок тощо.

Справжні герої серед нас: вони прості, сором’язливі та віддані своїй справі. Вихователька врятувала 30 дітей-сиріт з Чернігова. Вона майже місяць прикривала малечу від російських ракет й потім вивезла у безпечне місце. Дивись, через що їй та її вихованцям довелося пройти.