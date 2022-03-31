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84-річний дідусь віддав свої заощадження на допомогу ЗСУ — волонтери плакали

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Березня 2022, 22:31

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