Герої серед нас! Вихователька врятувала 30 дітей-сиріт з Чернігова

30 дітей-сиріт вихователька Наталія Песоцька майже місяць прикривала від російських ракет. Без води, тепла та їжі жінка переховувала дітей у зруйнованому підвалі сиротинця, а потім — у монастирських келіях.

Знищеними дорогами та полями-згарищами шкільними автобусами дітей вивозили у Київ і вже звідти потягом доправили у безпечне Прикарпаття.

Цей жах я вам передати не можу, коли на тебе сиплеться штукатурка, — ділиться вихователька Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Наталія Песоцька.

Справжні герої цієї війни — поруч. Вони — скромні та самовіддані, бо власне життя готові віддати за свою роботу. Дивися, що довелося пережити Наталії та її вихованцям.

З кожним днем війни руйнуються будівлі великих міст та життя маленьких дітей. Багато з них губиться, а дехто втрачає батьків назавжди. Читай, як усиновити чи тимчасово прихистити дитину у себе в сім’ї.