Герои среди нас! Воспитательница спасла 30 детей-сирот из Чернигова

30 детей-сирот воспитательница Наталья Песоцкая почти месяц прятала от российских ракет. Без воды, тепла и еды женщина пробыла с детьми разрушенном подвале приюта, а затем в монастырских кельях.

По разбомбленным дорогам и полям, сожженным пожарами, на школьных автобусах детей вывозили в Киев и уже оттуда поездом доставили в безопасное Прикарпатье.

Этот ужас я передать вам не могу, когда на тебя сыпется штукатурка, — делится воспитательница Черниговского центра социально-психологической реабилитации детей Наталья Песоцкая.

Настоящие герои этой войны рядом. Они скромные и самоотверженные, потому что собственную жизнь готовы отдать за свою работу. Смотри, что пришлось пережить Наталье и ее подопечным.

С каждым днем войны рушатся здания больших городов и жизни маленьких детей. Многие теряются, а некоторые теряют родителей навсегда. Читай, как усыновить или временно приютить ребенка у себя в семье.